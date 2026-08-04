Así humoristas despiden a Alfonso Lizarazo, fundador de Sábados Felices

La televisión colombiana despide a una de sus figuras más importantes este 4 de agosto: Alfonso Lizarazo, fundador de Sábados Felices y con una extensa carrera que lo posicionó como una de las figuras más importantes del país, además de sus diversos aportes a la sociedad.

El humor despide a Alfonso Lizarazo

Esta noticia ha sido lamentada por varias figuras del humor que crecieron y acompañaron a Lizarazo en su extenso camino, incluyendo a varios de sus pupilos que estuvieron el programas humorístico más exitoso y longevo de la televisión que, hasta la fecha, sigue alegrando a miles de colombianos.

Uno de los que se pronunció fue Don Jediondo, que, en su cuenta de X, lamentó la noticia y le agradeció por su carisma, trabajo y años de aprendizaje a su lado desde lo profesional y personal.

"El humor colombiano está de luto. Ha fallecido hoy en Barranquilla a los 87 años don Alfonso Lizarazo, gestor, fundador y director por Muchos años de SÁBADOS FELICES, programa estrella del humor en Colombia. Antes de Sábados Felices don Alfonso había creado CAMPEONES DE LA RISA y varios programas en Caracol Televisión y Caracol Radio, como baila de rumba. Fue DJ de Radio Quince. Creó el festival Internacional del Humor y promovió la campaña LLEVA UNA ESCUELITA EN TU CORAZÓN", expresó.



El humor colombiano está de luto. Ha fallecido hoy en Barranquilla a los 87 años don Alfonso Lizarazo, gestor, fundador y director por

Muchos años de SÁBADOS FELICES, programa estrella del humor en Colombia. Antes de Sábados Felices don Alfonso había creado CAMPEONES DE LA RISA,… pic.twitter.com/0KrAvQLcFt — Don Jediondo (@DonJediondo) August 5, 2026

A este luto se sumó Julián Madrid, conocido por su personaje 'Piroberta', quien dejó un mensaje dando las gracias; al igual que el Mono Sánchez: "Don Alfonso, gracias por darle a Colombia una “Escuelita en el Corazón” y luego de una “Operación Ja Ja” pasar a “Sábados Felices” el programa de la familia colombiana en todas las generaciones….54 años. LA RISA SIEMPRE SERÁ LA MEJOR RECETA".

¿De qué murió Alfonso Lizarazo?

Aún se desconocen las causas exactas de su fallecimiento. El reconocido presentador falleció a sus 85 años este martes, 4 de agosto, tras una trayectoria entregado al humor de los colombianos. Además, de ser el padre de Sábados Felices, el programa que le dio vida al humor colombiano y de donde salieron varios personajes como la 'Gorda' Fabiola', Polilla, Hassam, entre otros.

Alfonso Lizarazo. Suministrada.