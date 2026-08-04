Sicario ingresó a un hospital de Barranquilla fingiendo estar enfermo y baleó a un paciente

Un delincuente armado ingresó a un centro de salud de la red pública en Barranquilla para rematar a un hombre que permanecía hospitalizado al sobrevivir a un atentado a bala el pasado 25 de julio en el barrio Los Robles de Soledad.

El caso ocurrió hacia el mediodía de este martes en el Camino Universitario Adelita de Char, ubicado en el suroccidente de la capital.

Blu Radio conoció que el sicario ingresó fingiendo necesitar atención médica por un fuerte dolor abdominal, sin embargo, dentro de su ropa llevaba camuflada el arma de fuego que no fue detectada por el personal de seguridad.

El criminal, aprovechando la confusión del personal médico que atendía varias urgencias, salió de la sala y luego llegó hasta la UCI intermedia donde estaba su objetivo. Un hombre identificado como Rolando Cantillo Benavides, quien hoy iba a ser dado de alta tras recuperarse de unas heridas de bala.



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Este medio conoció, además, que el hombre armado una vez tuvo enfrente a su víctima, accionó su arma de fuego causándole una herida en una mano y otra en la clavícula.

Cantillo Benavídes, de acuerdo con el reporte de la Policía, tiene dos anotaciones judiciales por los delitos de amenazas y abuso de confianza, por lo que investigan si el atentado guarda relación con las investigaciones que se llevan a cabo en su contra.

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Demoras en el reporte

Este medio conoció que la incursión armada del delincuente solo fue reportada a la Policía unos 30 minutos después de ocurrido el hecho, lo que impidió una reacción oportuna para dar con la captura del responsable.

Al revisar cámaras de seguridad del centro de salud, la Policía trasladó hasta la Fiscalía a una persona para tomarle declaraciones e indagar si tiene algún vínculo con el hombre que disparó al paciente que estaba en UCI.

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Por el momento, insisten en el llamado a la comunidad para que entreguen a la línea 123 de la Policía cualquier información que permita esclarecer los hechos y capturar al responsable.