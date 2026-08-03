Así fue la primera reunión del alcalde de Cali con el presidente electo en Barranquilla

En la mañana de este lunes se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla el primer encuentro del presidente electo Abelardo De La Espriella con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, a cuatro días de la posesión presidencial en la capital del Valle del Cauca.

En este encuentro se trataron varios temas estratégicos, en primer lugar la seguridad de Cali, de cara a la ceremonia de la posesión, además de las necesidades que tiene la ciudad y los municipios vecinos para frenar el accionar de bandas criminales y grupos terroristas. También se trataron proyectos como la Universidad del Oriente y el Tren de Cercanías.

"Desde el 7 de agosto mismo se realizará un Consejo de Seguridad en Cali, donde buscaremos cómo asegurar la zona alrededor de la ciudad, en los municipios vecinos que tanto han sufrido a manos del narcoterrorismo, pero también fortalecer la seguridad dentro de Cali misma e iniciar con la recuperación de la seguridad para los caleños", indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

El mandatario caleño también confirmó la disposición del Centro Cultural de Cali frente al Teatro Municipal, para el despacho del presidente De La Espriella cuando este venga a la capital vallecaucana, teniendo en cuenta que la ciudad fue asignada como una de las sedes alternas de la presidencia durante los próximos cuatro años.



"Ya pusimos a disposición del presidente el edificio de la FES al frente del Teatro Municipal. Este será conocido como el Palacio Presidencial de Santiago de Cali y será una realidad desde el 7 de agosto mismo. El Gobierno Nacional no vivirá más de espaldas a las regiones", añadió Eder.