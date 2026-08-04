Siete años después del asesinato del firmante de paz Dimar Torres, cae coronel (r) en Bucaramanga

Siete años después del asesinato del firmante del Acuerdo de Paz Dimar Torres Arévalo, la justicia hizo efectiva la condena contra uno de los responsables.

En Bucaramanga fue capturado el coronel (r) del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, quien deberá cumplir una pena de 40 años de prisión por ordenar el homicidio ocurrido el 22 de abril de 2019 en zona rural de Convención, Norte de Santander.

Capturado en Bucaramanga el coronel (r) del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, condenado a 40 años de prisión por el homicidio del firmante de paz Dimar Torres, ocurrido en 2019 en Norte de Santander. La detención se realizó en el barrio García Rovira.#VocesySonidos pic.twitter.com/bhSdc7LFGV — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 4, 2026

La detención fue realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional Santander, con apoyo de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y del Batallón de Ingenieros de Combate No. 5 Francisco José de Caldas.



El exoficial fue interceptado en el barrio García Rovira hacia las 6:00 de la tarde del lunes 3 de agosto en la calle 41 entre carreras 12 y 13, donde las autoridades hicieron efectiva la orden de captura expedida por un juzgado especializado de Cúcuta para que cumpla la sentencia.

El caso se remonta al 22 de abril de 2019, cuando Dimar Torres Arévalo, exintegrante de las Farc y firmante del Acuerdo de Paz, fue asesinado en la vereda Campo Alegre, zona rural del municipio de Convención, en la región del Catatumbo.

Torres adelantaba su proceso de reincorporación cuando fue interceptado por integrantes del Batallón de Operaciones Especiales No. 11 del Ejército.

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Horas después de su desaparición, campesinos de la zona encontraron su cuerpo sin vida y denunciaron que militares pretendían ocultarlo en una fosa improvisada, situación que generó una fuerte reacción de la comunidad y dio paso a la investigación de la Fiscalía.

Las investigaciones establecieron que el entonces coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, quien comandaba esa unidad militar, impartió la orden de asesinar a Dimar Torres bajo la sospecha, que nunca fue demostrada, de que el excombatiente habría participado en la muerte de un soldado ocurrida días antes tras la activación de un artefacto explosivo.

El asesinato de Dimar Torres se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia y motivó pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que reclamaron garantías para quienes se acogieron al proceso de reincorporación.

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Tras un extenso proceso judicial, un juez especializado condenó al coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita a 40 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida.

Con la captura realizada en Bucaramanga, las autoridades hicieron efectiva la sentencia que permanecía pendiente de ejecución.

El oficial retirado quedó a disposición de las autoridades competentes para cumplir la condena por uno de los crímenes más representativos contra un firmante del Acuerdo de Paz y que marcó la implementación del proceso de paz en el país.