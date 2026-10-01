Sigue la restricción para vehículos con carga en la vía entre Bucaramanga y San Gil

A pesar de que el Invías había anunciado transito normal para toda clase de vehículos por el kilómetro 53, sector Pescadero, en la vía entre Bucaramanga y San Gil, a partir de este 1 de octubre, seguirá restringido el paso para vehículos con carga por este punto. Según la entidad, se requieren obras adicionales para estabilizar la vía y evitar nuevas pérdidas de banca.

La afectación se originó por la socavación provocada por el río Chicamocha, que ocasionó la pérdida de un tramo de la banca y obligó a restringir el tránsito mientras se adelantan trabajos para estabilizar el terreno.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías, los estudios geotécnicos más recientes determinaron que todavía es necesario avanzar en las obras de refuerzo antes de permitir el paso de vehículos de cuatro o más ejes que circulen cargados.

En particular, “se requiere culminar la instalación de pernos de anclaje para fortalecer la estabilidad del terreno”, explicó Invías.



Sin embargo, a partir de este jueves 1 de octubre se modifican parcialmente las condiciones de circulación. Los vehículos articulados tipo C4, C5 y superiores que transiten sin carga podrán pasar por el sector, en un solo carril y bajo señalización y control permanente.

La restricción continúa para los vehículos C3, C4 y C5 que circulen con carga, así como para los vehículos superiores a C5 en esas mismas condiciones.

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Invías explicó que entre las obras adelantadas en el sitio se encuentra la construcción de un enrocado para proteger el pie del talud de la corriente del río Chicamocha, el recubrimiento de la ladera con concreto lanzado y la instalación de pernos de anclaje de hasta 12 metros de longitud.

Mientras avanzan estos trabajos, el instituto también mantiene un sistema de monitoreo del comportamiento de la vía, con puntos de control topográfico instalados cada cinco metros a lo largo del carril habilitado.

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“La apertura total del paso para vehículos de carga dependerá de la culminación de las intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de la zona y reducir los riesgos para quienes transitan por este corredor”, señaló Invías.

🚨 #Atención | Actualización sobre la vía San Gil–Bucaramanga, en #Santander.



Mediante la Resolución 4769 del 1 de octubre de 2026, el Invías modifica parcialmente las medidas de tránsito en el sector comprendido entre el PR53+0000 y el PR53+0050 de la Ruta 45A07. pic.twitter.com/zTCUmMpTBR — Invías (@InviasOficial) October 1, 2026

Como alternativas, los vehículos pueden utilizar la ruta Tunja–Duitama–Málaga–Pamplona–Bucaramanga. Para vehículos de hasta tres ejes también está disponible el recorrido por Socorro–Zapatoca–Girón.

Invías pidió a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal que permanece en el sector, además de planificar los desplazamientos con anticipación mientras continúan las obras de recuperación de la vía.