Capturan a auxiliar de enfermería que abusó sexualmente de paciente en UCI del Hospital El Tunal

De acuerdo con la investigación adelantada por la Policía Judicial y la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto, cuando el hoy capturado, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería, aprovechó las condiciones de vulnerabilidad de la paciente, quien tenía movilidad limitada en uno de sus costados y no podía hablar ni defenderse.

Según las autoridades, el hombre habría aprovechado un procedimiento de aseo para, presuntamente, realizar actos de carácter sexual contra la paciente.

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La captura se produjo en el barrio Pardo Rubio, localidad de Chapinero, luego de las labores de investigación y recolección de información adelantadas por las autoridades. El detenido habría manifestado que llevaba cerca de cuatro años trabajando en el centro hospitalario, además de contar con otros dos años de experiencia previa en hospitales privados.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

