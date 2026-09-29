Invías aclaró que puente en San Juan de Urabá no está habilitado al 100 %

Invías asegura que puente de San Juan de Urabá no está habilitado, pero por la zona se ha evidenciado el paso restringido. La Alcaldía reporta pasos controlados para peatones y vehículos de hasta dos toneladas, mientras la entidad del Gobierno nacional asegura que faltan obras que tardarán dos semanas más.

Luego de videos que circulan en las redes sociales sobre el paso de vehículos por la zona, en una respuesta a BLU Radio el Invías negó que el puente provisional sobre el río San Juan de Urabá haya sido habilitado oficialmente para el tránsito de la comunidad y aseguró que aún faltan obras en los accesos de la estructura. Según la entidad, estos trabajos terminarían en aproximadamente dos semanas, si no se presentan nuevas alteraciones.

La precisión se conoce luego de que habitantes y transportadores de la zona reportaran el inicio del paso por esta infraestructura, que comunica a San Juan de Urabá con Arboletes y que es esperada desde las afectaciones ocasionadas por el frente frío que golpeó la subregión a comienzos de febrero.

De acuerdo con esa entidad del Gobierno nacional, la instalación del puente modular terminó el pasado 20 de septiembre y posteriormente se realizaron las pruebas de carga, cuyos resultados fueron favorables, sin embargo, todavía avanzan las obras en los accesos de ambos costados.



La entidad explicó que, una vez concluyan estos trabajos y se verifiquen las condiciones de seguridad, se procederá con la habilitación oficial del tránsito, pero con restricciones nocturnas.

El Instituto también aclaró que, aunque se han observado vehículos relacionados con las labores de instalación circulando por la estructura, esto no significa que el paso esté autorizado para la comunidad. Por razones de seguridad, pidió a los habitantes abstenerse de ingresar mientras continúan las obras.

Publicidad

Según la programación entregada por el Invías, una vez entre en operación tras estos 14 días en promedio, el puente permitirá el paso de peatones, motocicletas, vehículos livianos y vehículos de carga de hasta 52 toneladas, “de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas”.

Vale la pena mencionar que la apertura de este puente ha sido reclamada durante meses por habitantes, comerciantes y transportadores de San Juan de Urabá y Arboletes. Incluso, una tutela estableció un plazo para avanzar en su habilitación, mientras la comunidad ha recurrido a planchones para movilizarse entre ambos municipios, con varios accidentes registrados en los últimos meses.