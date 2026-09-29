Víctimas de ciberacosador en Envigado aseguraron que todo el tiempo sintieron miedo

Hablan víctimas del ciberacosador de Envigado que recientemente fue enviado a la cárcel tras amedrentar a 21 personas, la mayoría mujeres en el Valle de Aburrá. Narraron que sintieron temor, ansiedad e insomnio por la situación que según la Fiscalía escaló hasta tener 500 perfiles falsos para atacar a una misma persona

Durante años, varias mujeres del Valle de Aburrá aseguran haber vivido con temor, ansiedad e incluso problemas para dormir por el acoso que, según la Fiscalía, habría ejercido Daniel Felipe Duque Duque a través de redes sociales y líneas telefónicas. El hombre fue enviado a la cárcel, señalado de acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas, 20 mujeres y un hombre, en Envigado y Sabaneta.

Una de las denunciantes aseguró que desconocía por qué era perseguida y relató que recibió amenazas relacionadas con su imagen y con la posibilidad de manipular sus fotografías mediante inteligencia artificial para hacerlas pasar por contenido sexual.

Otra mujer contó que el acoso comenzó después de una publicación en Instagram y que Duque habría creado hasta 10 cuentas diferentes para contactarla y amenazarla. Según su denuncia, la persecución se extendió durante seis años y también involucró a personas cercanas. Esto narraron dos de las afectadas.



“Después de tantos meses de tener que renunciar a nuestra libertad, a vivir con miedo, con ansiedad, noches sin dormir, hoy en nombre de todas les podemos decir que volvemos a recuperar nuestra libertad. Chicas, las invito a que alcen la voz. Siempre va a haber alguien dispuesto a escucharlas”, dijo una de las víctimas.

“Las secuelas psicológicas para uno como víctima eh son muy fuertes, entonces indispensablemente siempre a denunciar, hacer todo lo posible, no se queden solamente con ya hice la denuncia, lleguen a todos los medios, que en algún lado nos van a escuchar”, relató otra mujer afectada.

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“Ha creado perfiles falsos para seguirme y contactarme en Instagram”, narró otra de las víctimas, quien denunció además que sus fotografías y número telefónico habrían sido compartidos en espacios de contenido sexual. Según su relato, los contactos también llegaron a Facebook, TikTok y WhatsApp, incluso al número de su empresa, lo que habría afectado su actividad profesional.

La Fiscalía recopiló las denuncias y otros elementos materiales probatorios en el proceso. De acuerdo con la investigación, el señalado habría llegado a utilizar cerca de 500 perfiles falsos para atacar a una misma persona.