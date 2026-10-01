Denuncian estafa con falsos turnos para tramitar el pasaporte en Santander

La Gobernación de Santander interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por una presunta estafa relacionada con el trámite del pasaporte en Bucaramanga. Según las autoridades, falsos tramitadores estarían cobrando hasta $200.000 por supuestas citas o turnos virtuales para agilizar la expedición del documento.

La alerta surgió luego de que varios ciudadanos denunciaran que fueron contactados a través de redes sociales o abordados en inmediaciones del Centro Comercial Cacique, donde actualmente funciona la Oficina de Pasaportes.

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De acuerdo con los testimonios conocidos por las autoridades, los estafadores ofrecen una supuesta plataforma digital que estaría enlazada con el Ministerio de Relaciones Exteriores y prometen evitar las filas a cambio de un pago.

Miguel Lozano Herreño, coordinador de la Oficina de Pasaportes de Santander, advirtió sobre denuncias relacionadas con tramitadores digitales que estarían estafando a usuarios que buscan realizar este proceso. Las autoridades recomiendan estar atentos #MañanasBlu pic.twitter.com/1rVeltlqfx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 1, 2026

"Una de las personas afectadas aseguró que pagó $190.000 después de recibir una oferta a través de redes sociales. Sin embargo, al acudir al Centro Comercial Cacique, le informaron que había sido víctima de una estafa", aseguró Miguel Lozano Herreño, coordinador de la Oficina de Pasaportes.



Ante estos casos, la Oficina de Pasaportes de Santander reiteró que no cuenta con tramitadores digitales ni intermediarios y que los ciudadanos no deben pagar dinero para obtener un turno.

Actualmente, la atención en Bucaramanga se realiza de manera presencial en el subsótano del Centro Comercial Cacique, local 10, donde se entregan 200 turnos diarios, por orden de llegada, entre las 6:00 a. m. y las 7:15 a. m., sin necesidad de cita previa.

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La Gobernación también solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional para adelantar acciones de sensibilización y prevenir que más ciudadanos sean víctimas de esta modalidad.

Una vez realizado el trámite, el pasaporte es entregado tres días hábiles después, según la información suministrada por la Oficina de Pasaportes.

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Las autoridades recomendaron a los ciudadanos no entregar dinero a personas que ofrezcan supuestas filas virtuales, citas preferenciales o enlaces especiales para acceder al trámite. La obtención del turno para el proceso no requiere pagos a terceros y los interesados deben acudir directamente a los canales establecidos por la Oficina de Pasaportes.