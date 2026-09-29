Alcalde Eder anuncia demolición de inmuebles usados como expendios de droga en el centro de Cali

La intervención del centro de Cali avanza con nuevas acciones enfocadas en mejorar las condiciones de movilidad y recuperar espacios deteriorados en sectores como San Pascual y sus alrededores. Como parte de la operación Cristo Rey, la Secretaría de Infraestructura anunció la recuperación de cuatro tramos viales que presentan afectaciones y requieren intervención.

Los trabajos contemplan la pavimentación de estas vías, con el objetivo de mejorar las condiciones para residentes, comerciantes, trabajadores y conductores que transitan diariamente por la zona. En este mismo proceso, el alcalde de Cali confirmó que algunos inmuebles identificados como puntos de expendio de drogas serán demolidos.

"Desde el mismo jueves, estamos en la intervención social, atendiendo a la población habitante de calle y otras poblaciones vulnerables, pero también ya empezaron obras de recuperación del sector, ya empezamos a recuperar espacio público, también empezamos muy pronto a demoler inmuebles que fueron utilizados como expendios o que están en peligro de colapso, entonces en estos 30 días hasta el 31 de octubre, estamos impulsando un gran cambio ", dijo Eder.

El secretario de Infraestructura , Daniel Montoya , también dio a conocer los primeros puntos del centro en los que se adelantarán trabajos de mantenimiento y evaluación de las condiciones de las vías, como parte de esta estrategia de recuperación urbana.



"El día de ayer arrancamos con la carrera 11. Empezamos una intervención de mantenimiento de la Miami vial el día de mañana arrancaremos con la carrera 12 y la carrera 13 con un levantamiento total de la carpa asfáltica y una aplicación de pavimento para todo el mantenimiento que tiene que ver en este sector, vamos a hacer otras valoraciones", expresó Montoya.

Publicidad

A estas obras se suman otros proyectos de infraestructura y transporte que ya están en marcha en Cali. Uno de los más importantes es la construcción de la mega estación Central del MIO, cuya ejecución comenzó hace aproximadamente dos semanas y que, según el cronograma anunciado, está prevista para finalizar en diciembre del próximo año.