Anuncian proceso de renovación urbana en cinco zonas de Cali afectadas por el terremoto

Ha pasado más de un mes y medio del terremoto del 10 de agosto, y los esfuerzos que se adelantan en Cali están enfocados en la fase de estabilización, donde expertos e ingenieros siguen revisando los edificios afectados, para restaurar más de 20.000 viviendas para las familias que hoy aún permanecen en la incertidumbre sobre dónde seguirán viviendo.

En esta fase entra un proceso llamado redensificación, donde los espacios más afectados por el sismo serán intervenidos para brindar nuevas oportunidades de vivienda. Son cinco zonas las que inicialmente seran incluidas en este proceso: El sector de Cuarto de Legua, el barrio Los Cámbulos en inmediaciones de la calle 9na. con Carrera 44, el sector de Capri y las comunas 2 y 18.

"En la reconstrucción la prioridad absoluta serán las viviendas. Actualmente en Cali hay 20.000 familias que están por fuera de sus casas, muchas de estas viviendas pueden ser recuperadas con unas inversiones relativamente menores, pero también tendremos que reconstruir edificios enteros. Ese es el foco nuestro. Nosotros encontramos en Cali que hay alrededor de cinco zonas donde hubo colapsos, en esos espacios vamos a impulsar proyectos de renovación urbana", señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La otra pregunta que se hacen las familias es qué sucederá con los edificios que si bien sufrieron daños no tienen riesgo de colapso, ante esto el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, explicó que la recuperación debe iniciar por los copropietarios y si se deben activar las pólizas pues se debe Avanzar con el procedimiento de manera particular.



"una vez tenemos la fase dos, que es la indicativa para mirar si se hacen reparaciones, reforzamientos o demoliciones, pues aquí es donde entra primar la responsabilidad de los copropietarios en una asamblea general con los administradores y las aseguradoras para revisar todas las reparaciones, reforzamiento o lo que tenga lugar de acuerdo al diagnóstico de los profesionales", aseguró Peñuela.

Según el alcalde de Cali, después del sismo, se han evaluado más de 4.000 edificios, hay más de 1.200 edificaciones que permanecen evacuadas y más de 30 edificios tendrán que ser demolidos. Actualmente hay dos edificios que están en proceso activo de demolición.