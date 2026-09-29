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Crean fondo para reactivación de más de 1.200 pequeñas empresas afectadas por el terremoto en Cali

Con un inversión de $10.300 millones de pesos, la alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio y la Fundación WWB le apuestan a la recuperación de los negocios más afectados en la ciudad.

Crean fondo para la reactivación empresarial de Cali.
Alcaldía de Cali.
Por: Stephany Toledo
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Inicialmente serán 1.200 negocios en Cali los que recibirán este apoyo para reactivarse después de los daños generados por el terremoto.

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Son empresas que actualmente se encuentran completamente detenidas, ya sea porque su infraestructura resultó completamente afectada, por falta de ventas o producciones detenidas.

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Serán tres niveles de apoyo: el primero es el Restablecimiento Básico, donde se entregarán $5 millones para adquisición de herramientas, equipos e insumos esenciales.

El segundo es la Reactivación Operativa, donde se entregarán hasta $10 millones, para conseguir herramientas especializadas y la Recuperación Intensiva y Empleo, donde se entregarán hasta 20 millones de pesos para poner en operación los negocios.

"Son emprendimientos y microempresarios a los que vamos a priorizar y ¿cuál es el requisito de priorización? Que estén en un estado grave o crítico, que no estén operando principalmente, y que adicionalmente estemos protegiendo empleo. Les vamos a dar de ese subsidio no reembolsable, para que se pueda garantizar una rápida reapertura. La idea es darle curso rápido a la economía en la ciudad", explicó la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Laura Loreto Arias.

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Las empresas que serán beneficiarias de este fondo ya están preseleccionadas, teniendo en cuenta el censo hecho por la Secretaria de Gestión del Riesgo, donde se tiene claro el nivel de afectaciones y cuáles son aquellos negocios que sí o sí requieren apoyo.

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"Algunas zonas particulares como Nuevo Tequendama, La Novena, que son zonas que han sido altamente afectadas por el sismo. Ahí es la primera ola de concentración de estos recursos. Tenemos mecanismos distintos dependiendo de la situación particular de cada comercio. En algunos casos nosotros vamos a entregarle los recursos directamente en efectivo porque necesitan flujo de caja para operar. En otros casos estamos viendo la compra de los activos físicos y productivos para entregárselos directamente a los comercios", señaló la presidente de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau.

Además del fondo para la reactivación empresarial, también se seguirá apostando a otras iniciativas que busquen ayudar a los comerciantes de la ciudad damnificados, como los alivios tributarios en materia de impuestos y más estrategias para la promoción del consumo local como los Borondos por Cali.

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