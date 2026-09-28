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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Demolieron la fachada del primer templo afectado por el terremoto en Venecia, Antioquia

Demolieron la fachada del primer templo afectado por el terremoto en Venecia, Antioquia

En Venecia, uno de los municipios con mayores daños estructurales, se adelantan obras para reformar la iglesia; una de las 76 con fallas en el departamento.

Fachada Iglesia Venecia.
Fachada Iglesia Venecia.
Contraloría de Antioquia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

En pleno parque principal del municipio de Venecia fue detonado el frontón del Santuario San José, que había quedado con grandes grietas el pasado 10 de agosto tras el terremoto que aunque no dejó como principal afectada a Antioquia, sí desencadenó daños estructurales en varios municipios.

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De acuerdo con la Alcaldía de esa localidad, el proceso técnico estuvo acompañado por un equipo de la administración municipal, el Dagran y un ingeniero experto, que estuvieron al frente del desmonte controlado.

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"Para nosotros hoy es un gran logro poder haber hecho este desmonte, porque era lo que nos estaba generando el riesgo. Agradecerles a Demoliciones FC, a la comunidad por haber entendido, porque el decrete que tuvimos de cierre de los establecimientos comerciales por seguridad", indicó al respecto, la alcaldesa Natalia Orozco tras el proceso.

Vale la pena recordar que en todo el país, según reveló en Blu Radio monseñor Luis José Rueda Aparicio, Cardenal Primado de Colombia, la emergencia dejó en total 200 templos afectados, entre catedrales basílicas, templos parroquiales, templos veredales y obras sociales de la iglesia como ancianatos. Para el caso de Antioquia fueron 76, e incluso, gremios ofrecieron expertos para la evaluación técnica.

Camacol indicó que ofreció a la Gobernación un equipo de arquitectos e ingenieros, incluidos especialistas en patrimonio, para apoyar la evaluación de cerca de las iglesias afectadas, muchas de ellas de carácter patrimonial y con varios años de antigüedad.

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Esto, para aportar capacidades técnicas para determinar las condiciones de estas edificaciones y establecer las intervenciones necesarias.

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