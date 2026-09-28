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En Medellín inició la Climate Week con 30 países invitados y cerca de 13.000 participantes

Durante la semana de evento, se harán más de 200 actividades diferentes en la ciudad.

Climate Week 2026.jpg
Climate Week en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

La ciudad de Medellín se convirtió desde este lunes en escenario de uno de los encuentros internacionales más importantes alrededor de la acción climática y la protección de la biodiversidad.

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De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, más de 13.200 personas de 30 países están inscritas en la agenda del Climate Week, que cuenta con cerca de 150 conferencistas y más de 240 actividades.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó algunas de las estrategias implementadas en Medellín frente al cambio climático, entre ellas los corredores verdes.

"Corredores verdes, que es sustituir pisos duros por pisos blandos en zonas urbanas, en los corredores principales, sembrar árboles y especies menores, disminución de temperatura entre 2 y 4 grados centígrados en esas zonas", manifestó Gutiérrez.

El mandatario también señaló que la ciudad ha invertido $663.000 millones en la intervención de puntos críticos de ríos y quebradas, además de avanzar en proyectos de transporte público de cero emisiones.

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La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, llegó a la capital de Antioquia y aseguró que esta conversación se ha convertido vital para poder encontrar soluciones a problemáticas con las fuertes lluvias o las fuertes sequías.

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"Tenemos tanto calor, hay soluciones, y, como alcaldes, compartimos estas ideas para acelerar las soluciones que necesitamos para proteger nuestros vecindarios y nuestros vecinos", manifestó la mandataria.

La agenda central del Climate Week se extenderá hasta el 1 de octubre en donde también se entregarán reconocimientos a iniciativas relacionadas con la acción climática y la protección ambiental.

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