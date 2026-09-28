A 10 años de tragedia de Chapecoense, documental revivirá la historia que unió a Medellín con Brasil

Se cumple una década de una de las páginas más oscuras y conmovedoras del deporte mundial. Cerro Gordo, en el municipio antioqueño de La Unión, hoy denominado oficialmente Cerro Chapecoense, marcó para siempre la historia del fútbol de Brasil, de Colombia y del mundo con la tragedia del vuelo 2933 de LaMia que cobró la vida de 71 personas, entre ellas 49 integrantes del club brasileño.

"Muy emotivo, muy emotivo, muy humano. Pienso que es un mensaje para toda la familia del fútbol mundial", agregó Reinaldo Rueda, entrenador de fútbol colombiano

Aquel fatídico 28 de noviembre de 2016 dejó una huella imborrable que hoy revivirá a través del cine. Con el título “Chapecó, El Último Sobreviviente: Nace una Hermandad”, una nueva producción documental repasa la tragedia y el profundo lazo solidario que nació entre Medellín y la ciudad brasileña.

"Esto tiene que que transmitirse. Es un gesto hermoso. Es un gesto donde se muestra más la humanidad al ser humano, no el resultado. El resultado es lo de menos", afirmó, René Higuita, exfutbolista y entrenador colombiano.



El proyecto exigió 470 días de trabajo entre rodaje y postproducción, recorriendo 24 locaciones clave como el Estadio Maracaná, Copacabana, el Atanasio Girardot, la sede de Atlético Nacional y el propio Cerro Gordo.

El largometraje reúne 29 testimonios de alto turmequé, contando con la participación de figuras como Francisco Maturana, Reinaldo Rueda, René Higuita, Orlando Berrío, además de exdirectivos, socorristas, la controladora aérea Yaneth Molina y el periodista brasileño Roberto Cabrini.

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"Una película que me llegó al alma. Esta película es una invitación para todos porque yo sé que aquí vamos a a vivir esa película y y vamos a llorar", manifestó Francisco Maturana, exfutbolista y director técnico de fútbol colombiano.

poster chapeco el ultimo sobreviviente Foto suministrada

Uno de los momentos más emotivos del proceso fue el reencuentro entre Hélio Neto, uno de los sobrevivientes rescatados tras pasar ocho horas bajo los restos del avión, y Marlon Lengua, entonces subteniente, quien lo rescató de entre los restos del avión.

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"Siempre que veo al capitán, me acuerdo de cuando estaba en el hospital y la primera vez que lo vi y me contaron que había sido el capitán el que estaba muy mal y él me encontró en el momento crítico", señaló Helio Neto, sobreviviente accidente aéreo.

Además, hace presencia el entonces subteniente de la Policía, Marlon Lengua, quien participó directamente en su salvamento.

"Y ya hoy después de de 10 años verlo 100% bien con su familia son momentos que para uno como persona, para uno como ser humano, como policía, es la recompensa a toda la labor que hacemos diariamente en las calles de nuestro país", manifestó Manuel Lengua, entonces subteniente que salvó a Helio Neto.

Tras un riguroso proceso de 83 personas en equipo técnico y artístico, la película culmina su etapa de producción y se alista para un circuito por festivales internacionales, con su esperada llegada a las salas de cine entre finales de 2026 y comienzos de 2027, rindiendo tributo eterno a las víctimas y a la hermandad que surgió en medio del dolor.