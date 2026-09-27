Más de 100 líderes sociales fueron asesinados en Colombia hasta agosto de 2026

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, en Colombia fueron asesinados 112 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

Del total de víctimas, 91 eran hombres y 21 mujeres. Los casos se registraron en 22 departamentos y Bogotá, con Cauca, Valle del Cauca y Antioquia como los territorios con mayor número de asesinatos.

Cauca registró 26 casos, seguido de Valle del Cauca, con 14, y Antioquia, con 12. También se reportaron casos en Norte de Santander, Arauca, Caquetá, La Guajira, Nariño, Caldas, Putumayo, Chocó, Huila, Magdalena, Bogotá, Córdoba, Risaralda, Santander, Atlántico, Cesar, Cundinamarca, Tolima y Vichada.

Agosto fue el mes con más asesinatos, con 22 casos, seguido de abril, con 18. En mayo se registraron 14; enero y junio, 13 cada uno; febrero, 12; julio, 11, y marzo, 9.



La entidad señaló que, entre enero de 2016 y el 31 de agosto de 2026, se han registrado 1.777 asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.

Defender derechos es un derecho. Las personas lideresas protegen el territorio y su trabajo no debe ser estigmatizado ni convertirse en un factor de riesgo para su vida e integridad.



En Colombia, 21 lideresas y 91 líderes sociales fueron asesinados entre el primero de enero y el… pic.twitter.com/N6uhzSjXM0 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 27, 2026

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Además, la Defensoría también reportó 86 masacres, que dejaron 326 víctimas en 23 departamentos entre enero y agosto de 2026.

Los departamentos con mayor número de masacres fueron Cauca, con 13 casos; Antioquia, con 12; Valle del Cauca, con 10; Norte de Santander y Atlántico, con 9 cada uno, y Nariño, con 6.

También se registraron masacres en La Guajira, Meta, Bogotá, Santander, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Putumayo, Risaralda y Vichada.

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Por meses, enero registró 13 masacres; febrero, 9; marzo y abril, 14 cada uno; mayo, 10; junio, 9; julio, 8, y agosto, 9.

En el mismo periodo, fueron asesinados 10 firmantes del Acuerdo de Paz. Los casos se registraron en seis departamentos: Cauca, con 3 casos; Caquetá y Putumayo, con 2 casos cada uno; y Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander, con 1 caso cada uno.

Por meses, agosto concentró el mayor número de asesinatos de firmantes, con 5 casos, seguido de febrero, con 3. En marzo y junio se registró un caso en cada mes.