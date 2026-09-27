En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Ecopetrol
Robo en Bella Suiza, Usaquén
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Más de 100 líderes sociales fueron asesinados en Colombia hasta agosto de 2026

Más de 100 líderes sociales fueron asesinados en Colombia hasta agosto de 2026

En los primeros ocho meses del año, la Defensoría del Pueblo registró hechos en 22 departamentos. También hubo 10 homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz.

71662_Blu Radio/ Crimen, referencia / Foto: AFP
Blu Radio/ Crimen, referencia
AFP
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, en Colombia fueron asesinados 112 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Del total de víctimas, 91 eran hombres y 21 mujeres. Los casos se registraron en 22 departamentos y Bogotá, con Cauca, Valle del Cauca y Antioquia como los territorios con mayor número de asesinatos.

Últimas noticias

Sismo este domingo en Chaparral
Nación

Tembló en la mañana de este domingo: nuevo sismo de 4,2 fue registrado por el SGC

Proyecto de placas huella en Planadas, Tolima.
Nación

La ART tiene el 91% de su presupuesto comprometido, pero solo ha ejecutado el 18%: presidencia

Cauca registró 26 casos, seguido de Valle del Cauca, con 14, y Antioquia, con 12. También se reportaron casos en Norte de Santander, Arauca, Caquetá, La Guajira, Nariño, Caldas, Putumayo, Chocó, Huila, Magdalena, Bogotá, Córdoba, Risaralda, Santander, Atlántico, Cesar, Cundinamarca, Tolima y Vichada.

Agosto fue el mes con más asesinatos, con 22 casos, seguido de abril, con 18. En mayo se registraron 14; enero y junio, 13 cada uno; febrero, 12; julio, 11, y marzo, 9.

La entidad señaló que, entre enero de 2016 y el 31 de agosto de 2026, se han registrado 1.777 asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Además, la Defensoría también reportó 86 masacres, que dejaron 326 víctimas en 23 departamentos entre enero y agosto de 2026.

Los departamentos con mayor número de masacres fueron Cauca, con 13 casos; Antioquia, con 12; Valle del Cauca, con 10; Norte de Santander y Atlántico, con 9 cada uno, y Nariño, con 6.

También se registraron masacres en La Guajira, Meta, Bogotá, Santander, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Putumayo, Risaralda y Vichada.

Publicidad

Por meses, enero registró 13 masacres; febrero, 9; marzo y abril, 14 cada uno; mayo, 10; junio, 9; julio, 8, y agosto, 9.

En el mismo periodo, fueron asesinados 10 firmantes del Acuerdo de Paz. Los casos se registraron en seis departamentos: Cauca, con 3 casos; Caquetá y Putumayo, con 2 casos cada uno; y Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander, con 1 caso cada uno.

Por meses, agosto concentró el mayor número de asesinatos de firmantes, con 5 casos, seguido de febrero, con 3. En marzo y junio se registró un caso en cada mes.

Relacionados

Asesinatos

Asesinato líderes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad