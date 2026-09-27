Tembló en la mañana de este domingo: nuevo sismo de 4,2 fue registrado por el SGC

Un nuevo movimiento telúrico fue registrado durante la mañana de este domingo 27 de septiembre en el departamento del Tolima, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento sísmico ocurrió a las 7:57 de la mañana y tuvo una magnitud de 4,2, según la información entregada por la entidad. El epicentro fue localizado en jurisdicción del municipio de Roncesvalles, Tolima, aproximadamente a 19 kilómetros de esta población.

Uno de los datos destacados por el Servicio Geológico Colombiano corresponde a la profundidad del movimiento. El organismo indicó que se trató de un sismo superficial, con una profundidad menor a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que un temblor sea percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

El boletín ubica las coordenadas del evento en 3,84 grados de latitud y -75,64 grados de longitud. En el mapa divulgado por el SGC también se observa la ubicación del epicentro en una zona del centro del país, relativamente cercana a ciudades como Ibagué, Armenia, Pereira y Cali.



Sismo fue registrado en la mañana de este domingo

El movimiento se presentó en una región del país donde la actividad sísmica es monitoreada de manera permanente por la red de estaciones del Servicio Geológico Colombiano.

Hasta el momento, la información contenida en el boletín actualizado se concentra en las características del evento: hora, ubicación, magnitud y profundidad. El organismo advierte además que los datos reportados en este tipo de comunicados están sujetos a cambios, debido a los procesos de revisión y actualización de la información sísmica.

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La magnitud de 4,2 corresponde a un evento que puede ser sentido por habitantes de poblaciones cercanas, aunque la percepción depende de factores como la distancia al epicentro, la profundidad del sismo y las condiciones de las edificaciones.

El SGC mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el territorio nacional y puede actualizar posteriormente los datos relacionados con este movimiento registrado en el Tolima.

Por ahora, el reporte identifica como punto de referencia más cercano a Roncesvalles, municipio ubicado en el centro-occidente del departamento, donde el temblor tuvo su origen. Las autoridades y organismos de gestión del riesgo permanecen atentos ante cualquier novedad asociada con el evento.