Gracias a acuerdo, colombianos podrán visitar este país solo con el pasaporte

Una de las apuestas de la Cancillería es que el pasaporte se convierte en un documento clave e importante a nivel internacional que permita el ingreso a diversos países, por eso, este 23 de septiembre se anunció un acuerdo clave en ese objetivo con Azerbaiyán, un país que ahora se podrá visitar con esto.

"El acuerdo fue firmado en el marco de la Asamblea General de la ONU, y facilitará la movilidad entre los dos países, abriendo nuevas posibilidades para el turismo, el comercio y los intercambios académicos y culturales. El acuerdo entrará en vigor una vez se realice el intercambio de los especímenes de los pasaportes y de las correspondientes notas verbales", explicó la Cancillería.

En ese orden de ideas, solo con el pasaporte los colombianos podrán agregar este destino entre sus posibilidades que, pese a no ser el más conocido, tiene una gran infraestructura y modernidad, además de una rica cultura.

Foto: AFP

¿Cuáles son los sitios más turísticos de Azerbaiyán?

Bakú – capital y principal destino turístico del país. Ciudad Vieja de Bakú (Icherisheher) – zona histórica declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Torres Flame Towers – uno de los grandes símbolos de la moderna Bakú. Centro Heydar Aliyev – icónico edificio diseñado por Zaha Hadid. Gobustán – famoso por sus miles de petroglifos y por su patrimonio arqueológico. Yanar Dag – la llamada “Montaña de Fuego”, donde el gas natural mantiene llamas permanentes. Templo de Ateshgah – histórico templo del fuego asociado con las tradiciones zoroastrianas. Shaki (Sheki) – ciudad histórica de la Ruta de la Seda y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Palacio de los Khan de Shaki – uno de los monumentos históricos y arquitectónicos más destacados de la ciudad. Montañas del Cáucaso – región ideal para conocer pueblos tradicionales, paisajes de montaña y rutas de naturaleza.

¿Dónde queda Azerbaiyán?

Este es un país que hizo parte de la antigua república soviética, el cual se encuentra rodeado por el mar Caspio y las montañas del Cáucaso, que recorren Asia y Europa. Su capital, Bakú, es famosa por su rica cultura e historia que relata cosas claves de esta zona del mundo.



¿Cómo llegar desde Bogotá?

No existen duelo directos entre Bogotá y Bakú, pero sí es posible llegar desde la capital con vuelos que saldrían por encima de los 4 millones de pesos. Existen vuelos con escalas en Estados Unidos, Francia, España y con parada casi obligatoria en Turquía. Por eso, se pueden tomar desde la capital vuelos con Iberia, Avianca, Latam, entre otras, que ofrecen la primera parada.

Iberia fue la aerolínea más puntual en Europa en 2025 Foto: Unsplash