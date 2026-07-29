¿Perdió su pasaporte en el exterior? Guía rápida para obtener uno nuevo y seguir el viaje

Para cualquier viajero, el pasaporte es mucho más que un simple cuaderno de sellos; es el documento de viaje esencial que identifica a los ciudadanos colombianos en el exterior. Sin embargo, situaciones imprevistas como un robo o un extravío pueden ocurrir en cualquier lugar.

Ante esta situación, es fundamental mantener la calma y seguir el protocolo establecido por las autoridades consulares para garantizar un retorno seguro o la continuación de su aventura.

Pasos para sacar el pasaporte si se extravía

Si está en el extranjero y pierde el pasaporte, no se puede simplemente continuar con el viaje con una fotocopia. Los pasos a seguir son claros y obligatorios:



Denuncia inmediata: Lo primero que debe hacer es informar a las autoridades policiales del país donde te encuentras sobre el extravío o robo. Ellos indicarán los trámites o denuncias específicas que debe realizar. Obtener este reporte es un paso crítico para el resto del proceso.

Acudir al Consulado: Debe localizar y solicitar una cita en el Consulado de Colombia más cercano. Los consulados son las únicas entidades autorizadas para gestionar tu identificación en territorio extranjero.

Bandera de Colombia Foto: Meta IA

Seleccionar el tipo de documento: Según la urgencia, podrá optar por diferentes tipos de pasaporte:



Pasaporte de Emergencia: se entrega el mismo día, tiene costo y una vigencia de 7 meses. Es el recomendado si planea seguir viajando a otros países que no requieran visa.

Pasaporte Exento: es gratuito y se entrega el mismo día, pero solo es válido para regresar a Colombia.

Pasaporte Ordinario: tiene costo y su entrega puede tardar hasta 8 días hábiles.

Reclamar el documento: Es indispensable retirar el pasaporte físico, ya que no se permite viajar únicamente con el denuncio policial o copias del documento anterior.



Documentos requeridos

Para que el trámite sea exitoso y ágil, debe presentar la siguiente documentación ante el cónsul:



Formulario de solicitud: debe completar el formulario oficial de solicitud de pasaporte

Informe policial: El denuncio original por robo o pérdida es un requisito indispensable para tramitar, especialmente, el pasaporte de emergencia

Comprobante de nacionalidad: Debe acreditar que es colombiano mediante la cédula de ciudadanía o, en su defecto, una copia del pasaporte extraviado

Fotografías recientes: aunque en muchos consulados la fotografía se toma directamente en el lugar, en ciertos casos especiales podrían solicitarse fotos físicas

Comprobante de pago: deberá presentar el recibo que certifique el pago de la tarifa correspondiente, a menos que solicites el pasaporte exento.

Estar preparado y conocer los procedimientos le permitirá resolver este inconveniente con la mayor eficiencia posible, permitiéndote retomar tus planes de viaje o volver a casa sin mayores complicaciones.