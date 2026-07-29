En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Plinio Apuleyo Mendoza
Juliana Guerrero
Posesión presidencial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / ¿Perdió su pasaporte en el exterior? Guía rápida para obtener uno nuevo y seguir el viaje

¿Perdió su pasaporte en el exterior? Guía rápida para obtener uno nuevo y seguir el viaje

Ante esta situación, es fundamental mantener la calma y seguir el protocolo establecido por las autoridades consulares para garantizar un retorno seguro o la continuación de su aventura.

Pasaporte Colombia
Pasaporte Colombia
Foto: https://sededigital.narino.gov.co/pasaportes-narino/
Por: Patricia González
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Para cualquier viajero, el pasaporte es mucho más que un simple cuaderno de sellos; es el documento de viaje esencial que identifica a los ciudadanos colombianos en el exterior. Sin embargo, situaciones imprevistas como un robo o un extravío pueden ocurrir en cualquier lugar.

Ante esta situación, es fundamental mantener la calma y seguir el protocolo establecido por las autoridades consulares para garantizar un retorno seguro o la continuación de su aventura.

Pasaportes.

Pasos para sacar el pasaporte si se extravía

Si está en el extranjero y pierde el pasaporte, no se puede simplemente continuar con el viaje con una fotocopia. Los pasos a seguir son claros y obligatorios:

  • Denuncia inmediata: Lo primero que debe hacer es informar a las autoridades policiales del país donde te encuentras sobre el extravío o robo. Ellos indicarán los trámites o denuncias específicas que debe realizar. Obtener este reporte es un paso crítico para el resto del proceso.
  • Acudir al Consulado: Debe localizar y solicitar una cita en el Consulado de Colombia más cercano. Los consulados son las únicas entidades autorizadas para gestionar tu identificación en territorio extranjero.
    Bandera de Colombia
    Bandera de Colombia
    Foto: Meta IA

Seleccionar el tipo de documento: Según la urgencia, podrá optar por diferentes tipos de pasaporte:

  • Pasaporte de Emergencia: se entrega el mismo día, tiene costo y una vigencia de 7 meses. Es el recomendado si planea seguir viajando a otros países que no requieran visa.
  • Pasaporte Exento: es gratuito y se entrega el mismo día, pero solo es válido para regresar a Colombia.
  • Pasaporte Ordinario: tiene costo y su entrega puede tardar hasta 8 días hábiles.

Reclamar el documento: Es indispensable retirar el pasaporte físico, ya que no se permite viajar únicamente con el denuncio policial o copias del documento anterior.

Documentos requeridos

Para que el trámite sea exitoso y ágil, debe presentar la siguiente documentación ante el cónsul:

  • Formulario de solicitud: debe completar el formulario oficial de solicitud de pasaporte
  • Informe policial: El denuncio original por robo o pérdida es un requisito indispensable para tramitar, especialmente, el pasaporte de emergencia
  • Comprobante de nacionalidad: Debe acreditar que es colombiano mediante la cédula de ciudadanía o, en su defecto, una copia del pasaporte extraviado
  • Fotografías recientes: aunque en muchos consulados la fotografía se toma directamente en el lugar, en ciertos casos especiales podrían solicitarse fotos físicas
  • Comprobante de pago: deberá presentar el recibo que certifique el pago de la tarifa correspondiente, a menos que solicites el pasaporte exento.

Estar preparado y conocer los procedimientos le permitirá resolver este inconveniente con la mayor eficiencia posible, permitiéndote retomar tus planes de viaje o volver a casa sin mayores complicaciones.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Turismo

Pasaporte

Publicidad

Publicidad

Publicidad