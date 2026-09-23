De vuelos con servicios limitados a Wi-Fi gratis: así cambió viajar de Colombia a EE. UU.

La experiencia de viajar entre Colombia y Estados Unidos ha estado cambiando en los últimos 25 años: hoy los pasajeros tienen acceso a conexión Wi-Fi, seguimiento del equipaje, información en tiempo real, herramientas digitales y diferentes opciones de cabina.

Delta Air Lines destacó esta transformación al conmemorar el aniversario de su operación entre ambos países, cuando comenzó sus vuelos entre Bogotá y Atlanta hace 25 años y posteriormente estableció la conexión entre Cartagena y la misma ciudad. Actualmente opera dos vuelos diarios desde Bogotá y tres vuelos semanales desde Cartagena hacia Atlanta.

El cambio no se limita al número de frecuencias. La compañía señaló que la tecnología modificó distintas etapas del viaje, desde la planificación hasta la llegada al destino.

“En 25 años cambió mucho más que nuestra operación en Colombia: cambió la forma de viajar. Hoy el pasajero tiene más información, más conectividad, más servicios premium y más posibilidades de elegir cómo quiere viajar. Nuestra evolución en Colombia, la alianza con LATAM y el papel de Atlanta como uno de los grandes centros de conexión aérea del mundo responden a esa transformación”, apuntó Ricardo Garnica, gerente regional de Ventas de Delta en Colombia.



Aerolínea Delta Foto: Delta Press

¿Qué herramientas tienen ahora los pasajeros?

Uno de los cambios más visibles está relacionado con la conectividad durante el vuelo. Los pasajeros inscritos en SkyMiles pueden acceder a Wi-Fi rápido y gratuito en más de 1.200 aeronaves de Delta, incluidas las que operan rutas entre Colombia y Estados Unidos.

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La aplicación de la aerolínea concentra además varias funciones que anteriormente requerían otros canales. Desde allí es posible gestionar aspectos de la planificación, hacer el check-in, consultar información del vuelo y realizar seguimiento del equipaje.

A estas herramientas se suma Delta Concierge, un servicio basado en inteligencia artificial que proporciona información personalizada sobre el itinerario y asistencia en situaciones como cancelaciones, interrupciones del viaje y seguimiento de equipaje.

Vivian Acosta, de Comunicaciones Corporativas de Delta para Latinoamérica, el Caribe y el sur de Florida, señaló que la experiencia actualmente comienza antes de que el pasajero llegue al avión y continúa durante las diferentes etapas del viaje.

Delta Sync Foto: Delta

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¿Cómo se ampliaron las conexiones desde Colombia?

Atlanta se convirtió en uno de los puntos centrales de esta operación. Desde allí, los pasajeros pueden conectar con más de 130 destinos en Estados Unidos y Canadá.

La conectividad también se amplió mediante la alianza entre Delta y LATAM, cuyo Joint Venture cumplirá cuatro años en octubre de 2026. La red conjunta supera los 300 destinos entre Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

Para los viajeros colombianos, esta alianza se complementa con las rutas de LATAM entre Bogotá y Orlando y Bogotá y Miami, además de conexiones hacia más de 18 destinos nacionales en Colombia.

La evolución también se refleja en las alternativas de cabina disponibles en los vuelos hacia Atlanta. Delta ofrece Main Cabin, Delta Comfort y Delta Premium Select.

Esta última incluye mayor espacio, Sky Priority, Wi-Fi y acceso a más de 1.000 horas de entretenimiento. También incorpora una propuesta gastronómica y una selección de vinos con etiquetas regionales.

Atlanta es uno de los principales puntos de conexión de Delta y concentra buena parte de su operación aérea. En los días de mayor actividad, la aerolínea realiza cerca de 1.000 salidas desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson hacia 207 destinos alrededor del mundo, entre ellos 61 internacionales.