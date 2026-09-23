La ciudad de Florida que tendrá casas embrujadas, shows de drones y experiencias de terror

Kissimmee, en Florida, se prepara para convertir el otoño de 2026 en una temporada marcada por el terror, con nuevas experiencias que van desde casas embrujadas y espectáculos con drones hasta recorridos de supervivencia y presentaciones con personajes siniestros. La ciudad, ubicada a unos 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, tendrá programación especial entre agosto y noviembre.

Uno de los principales atractivos será Halloween Horror Nights, que este año llegará a su edición número 35 en Universal Orlando Resort. La celebración incluirá el “Carnaval Infernal de Pesadillas” y una nueva casa embrujada llamada “Chaos & Control”, en la que por primera vez Jack the Clown y el Dr. Oddfellow aparecerán juntos.

Kissimmee, Florida Foto: cortesía

¿Qué experiencias de terror tendrá la ciudad?

La oferta no estará concentrada en una sola atracción. En Legoland Florida Resort, la temporada de Halloween tendrá una propuesta diferente con Brick or Treat Street, programada del 5 de septiembre al 31 de octubre.

El evento incluirá casas de monstruos construidas con piezas LEGO a tamaño real, encuentros con minifiguras y el espectáculo de drones “Monster Skytacular”, que llevará la temática de Halloween al cielo durante la noche.



SeaWorld Orlando también tendrá programación especial con Halloween Spooktacular. Entre las novedades estará la aparición de personajes de “Hotel Transylvania”, además de un recorrido interactivo de “truco o trato” y actividades familiares.

Para quienes buscan experiencias de terror fuera de los parques temáticos, Boggy Creek Airboat Adventures tendrá dos propuestas durante octubre: “The Terror 2: The Swamp Awakens” y “Survive the Swamp”. Las actividades combinarán escenarios al aire libre, desafíos y encuentros relacionados con el terror y estarán disponibles hasta el 31 de octubre.

Halloween en Kissimmee, Florida Foto: cortesía

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¿Qué otras actividades nuevas habrá en otoño?

La temporada también tendrá propuestas que mezclan entretenimiento y misterio. Madame Tussauds Orlando estrenará “The Great Wax Heist”, un escape room temático en el que los visitantes deberán seguir una búsqueda para recuperar herramientas históricas utilizadas para fabricar figuras de cera.

En SEA LIFE Orlando Aquarium, la temática será “Pirates of the Haunted Seas”, con decoración especial, una búsqueda del tesoro y la presencia de un capitán pirata. La experiencia estará disponible hasta el 1 de noviembre.

Además, Fear Circus Unleashed llegará por primera vez a Osceola Heritage Park desde el 22 de octubre. El espectáculo tendrá una duración de 90 minutos y combinará acrobacias aéreas, contorsionismo y teatro de terror, con personajes como payasos siniestros y elementos característicos de este tipo de espectáculos.

Halloween en Kissimmee, Florida Foto: cortesía

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¿Habrá opciones más allá del Halloween?

Aunque el terror será uno de los ejes de la temporada, Kissimmee también tendrá actividades gastronómicas y culturales. Disney Springs incorporará propuestas especiales de Halloween en restaurantes como House of Blues, Homecomin’ y Splitsville.

La programación cultural incluirá además el inicio de la temporada 2026/2027 de la Orquesta Filarmónica de Orlando con “Rhapsody in Blue”, de George Gershwin. En noviembre, el Resonate Festival llevará obras de Beethoven al Steinmetz Hall.