El turista busca experiencias y no solo alojamiento: así cambia la hotelería en Colombia

La transformación del turismo en Colombia también está modificando la manera en que los viajeros se relacionan con los hoteles. Ya no se trata únicamente de encontrar un lugar para dormir, sino de acceder a experiencias que permitan conocer la gastronomía, las tradiciones y los atractivos de cada destino.

Para Oscar Restrepo, Regional Managing Director de Minor, la evolución del viajero ha obligado a la industria hotelera a ampliar su mirada. “Hoy por hoy los clientes tienen muchísimo conocimiento, son clientes que han viajado mucho por el mundo y, por lo tanto, lo que buscan dentro de un hotel son hoteles que le brinden experiencia”, explicó.

Experiencia más allá del hotel

Bogotá es uno de los destinos donde esta tendencia empieza a tomar fuerza. Además de sus atractivos tradicionales, la ciudad busca posicionarse alrededor de la gastronomía, el café y otras expresiones de la cultura local.

Desde el sector hotelero se han comenzado a incorporar actividades que conectan a los visitantes con esos espacios. Entre las alternativas mencionadas por Restrepo están las experiencias alrededor del café colombiano, las cervezas artesanales y el tejo.



“Para que esta persona se vaya hablando no solamente del hotel, sino del destino de Colombia como un país donde va a encontrar cosas diferentes”, señaló.

La elección de los lugares, agregó, requiere una selección previa en la que se consideran aspectos como la cercanía, el carácter local y la capacidad de ofrecer una experiencia diferente al visitante.

Hotel, referencia Foto: Unplash

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Tecnología y personalización

Otro cambio está relacionado con la información que los hoteles recopilan sobre sus huéspedes. Conocer sus preferencias permite adaptar algunos aspectos de la estadía, desde el tipo de habitación hasta determinados servicios.

“Los huéspedes nos vamos alimentando y vamos alimentando el sistema con las cosas que le gustan”, explicó Restrepo.

La tecnología también ha modificado procesos cotidianos. El acceso a internet, las plataformas de streaming y la posibilidad de solicitar servicios mediante aplicaciones o chats son cada vez más habituales.

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En cuanto a la inteligencia artificial, Restrepo señaló que el sector todavía está explorando sus posibles aplicaciones, especialmente aquellas que puedan trasladarse directamente a la experiencia del huésped.

Una industria en transformación

El crecimiento del turismo también plantea retos para la hotelería. La expansión de la oferta debe responder a viajeros con intereses diversos y, al mismo tiempo, conservar elementos propios de cada destino.

En Colombia, Restrepo identifica precisamente el servicio y la cercanía como características relevantes. “La gente valora mucho la amabilidad de las personas en Colombia y el tipo de servicio y de cercanía que tenemos”, afirmó.

En este escenario, la operación de Minor en Colombia se inserta en una industria que busca adaptarse a un viajero cada vez más interesado en vivir el destino y no únicamente en hospedarse en él.