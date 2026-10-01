UBPD recuperó 14 cuerpos en nueva intervención a cementerio de Barrancabermeja

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, culminó su décima intervención humanitaria y extrajudicial en el cementerio La Resurrección de Barrancabermeja, Santander, con la recuperación de 14 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

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De los restos recuperados, ocho cuentan con orientaciones de identidad, lo que permitirá avanzar en los procesos de identificación y eventual entrega a sus familias.

Según la UBPD, los cuerpos estarían relacionados con desapariciones ocurridas en los años 1992, 2002, 2003 y 2010 y hacen parte de las investigaciones del Plan Regional de Búsqueda Barranca Región.

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Con esta intervención, ya son 93 los cuerpos recuperados en este cementerio durante 10 jornadas de búsqueda. El universo de interés forense en La Resurrección está conformado por 264 cuerpos no identificados.

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Entre quienes acompañaron la intervención estuvo Luis José Ardila, quien lleva años buscando a su hermano desaparecido. El buscador expresó su esperanza de que uno de los cuerpos recuperados pueda corresponder a su familiar.

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Las labores forenses enfrentan además dificultades por las condiciones del terreno. La UBPD explicó que en las zonas donde se encuentran varios de los sitios de interés existe un nivel freático alto, por lo que el agua debe ser extraída durante las excavaciones. Esta situación también puede acelerar el deterioro de los restos óseos.

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El Plan Regional de Búsqueda Barranca Región comprende Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres, con un universo de 1.589 personas dadas por desaparecidas. De ellas, 1.224 corresponden a Barrancabermeja.

La intervención contó con el acompañamiento de familias buscadoras, la Alcaldía de Barrancabermeja, organizaciones sociales y equipos forenses de la UBPD.

