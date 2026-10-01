Jerónimo, el niño que espera un corazón: 5 pacientes aguardan un trasplante en Santander

Jerónimo tiene dos años y permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del HIC Instituto Cardiovascular, en Bucaramanga. El menor padece una enfermedad cardíaca avanzada y hace parte de la lista nacional de espera para recibir un trasplante de corazón.

Su madre, Katia Yance, decidió contar la historia de su hijo desde el hospital con la intención de sensibilizar a otras familias sobre la importancia de la donación de órganos.

Publicidad

La historia de Jerónimo comenzó cuando tenía un año, cuando aparecieron sus primeros síntomas. Después de varias consultas, hospitalizaciones y una cirugía en otra ciudad, el menor fue remitido desde Valledupar al HIC Instituto Cardiovascular, donde los especialistas diagnosticaron una miocardiopatía restrictiva, una enfermedad que afecta la capacidad del corazón para llenarse de sangre y funcionar adecuadamente.

Ante la progresión de su condición, el trasplante cardíaco se convirtió en una alternativa para el pequeño. Actualmente, cinco pacientes esperan un corazón en Santander: tres niños y dos adultos.



“No pierdo la fe. Esa misma se la transmito a mi niño, quien ha sido muy fuerte y valiente a su corta edad”, contó Katia Yance, madre de Jerónimo.

La familia espera que la historia del menor también contribuya a generar conversación sobre la donación de órganos. Para Katia, una decisión tomada por una familia en medio de un momento de dolor puede convertirse en una nueva oportunidad para otros pacientes.

Publicidad

El doctor Javier Castro, líder de Trasplante Cardíaco Pediátrico del HIC Instituto Cardiovascular, explicó que la donación puede representar una oportunidad para personas con enfermedades cardíacas avanzadas y resaltó la importancia de hablar previamente en familia sobre la voluntad de ser donante.

“Yo quiero ser donante”, es la conversación que, según el especialista, debería darse en los hogares para que la voluntad de una persona sea conocida por sus familiares.

Publicidad

Señales de alerta

El caso de Jerónimo también pone la atención sobre la importancia de detectar oportunamente las enfermedades cardíacas durante la infancia.

Publicidad

De acuerdo con los especialistas, en los bebés pueden aparecer señales como cansancio durante la lactancia o sudoración excesiva. En niños más grandes pueden presentarse dificultades para crecer, menor capacidad para realizar actividad física, coloración azulada, dolor en el pecho o desmayos repentinos.

El llamado es a mantener los controles de crecimiento y desarrollo y consultar al pediatra ante cualquier señal que genere preocupación.

Publicidad

Mientras Jerónimo continúa esperando un corazón compatible, su madre mantiene la esperanza y busca que la historia de su hijo ayude a que más personas conozcan la importancia de la donación de órganos y el impacto que puede tener en quienes esperan una segunda oportunidad.