Cotelco pide recuperar la seguridad en las regiones para impulsar el turismo en Colombia

El deterioro de las condiciones de seguridad y las advertencias de viaje emitidas por otros países representan una preocupación para el sector hotelero y turístico en Colombia. Así lo manifestó José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), quien hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para trabajar de manera articulada en la recuperación del orden público y la confianza de los viajeros.

El pronunciamiento se dio durante el Congreso Nacional de Cotelco, en su edición número 32, que se realiza en Bucaramanga y reúne a representantes del sector para analizar los principales desafíos y oportunidades de la industria turística.

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Duarte señaló que la seguridad es una condición fundamental para el crecimiento del turismo, tanto para atraer visitantes extranjeros como para incentivar los viajes de los colombianos por el territorio nacional. Advirtió que el deterioro de algunos indicadores de orden público está relacionado con las advertencias de viaje (travel warnings) que diferentes gobiernos han emitido sobre Colombia.

Uno de los casos que genera preocupación es Norte de Santander, departamento que figura en las recomendaciones de viaje de países como Estados Unidos. Según el dirigente gremial, recuperar la seguridad en estas zonas permitiría mejorar la percepción internacional del país y fortalecer su promoción como destino turístico.



“Lo fundamental es recuperar las condiciones de seguridad”, insistió Duarte, quien reiteró la disposición del gremio para trabajar con el Gobierno Nacional y las autoridades locales y departamentales en estrategias que permitan devolverles la confianza a los viajeros.

Durante el encuentro también se abordan otras necesidades de la industria hotelera, entre ellas el fortalecimiento del turismo interno, la atracción de visitantes internacionales y la generación de condiciones equitativas de competencia para los establecimientos formales.

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En ese sentido, el presidente de Cotelco manifestó su preocupación por los efectos que las actuales condiciones del mercado pueden tener sobre la generación de empleo, el recaudo de impuestos y los encadenamientos productivos que dependen de la actividad turística.

El congreso busca construir, junto con el Gobierno y las autoridades territoriales, propuestas que permitan impulsar la competitividad del sector y aprovechar el potencial turístico de las diferentes regiones del país.