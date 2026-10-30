Lluvias provocan inundaciones en Zapatoca: 11 familias resultaron afectadas

Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron emergencias en el municipio de Zapatoca, Santander. Las inundaciones se concentraron principalmente en la calle 10 con carrera 15, donde el colapso del sistema de alcantarillado generó acumulación de agua en el sector. También se reportó una creciente de la quebrada La Uchuala.

De acuerdo con el balance preliminar, la emergencia deja 11 familias afectadas, con daños en muebles y enseres. Los organismos de socorro y las autoridades municipales adelantan las labores de atención y evaluación de las afectaciones.

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En la respuesta participan el Cuerpo de Bomberos de Zapatoca y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, que mantienen el seguimiento a las condiciones de la zona para establecer si se presentan nuevas afectaciones.

#Video Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Zapatoca, Santander, especialmente en la calle 10 con carrera 15, y una creciente de la quebrada La Uchuala. La emergencia deja preliminarmente 11 familias afectadas y daños en muebles y enseres #MañanasBlu pic.twitter.com/IyVlnk4cpa — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 30, 2026

La situación en Zapatoca se presenta en medio de un nuevo reporte de precipitaciones en diferentes municipios del departamento. Según el monitoreo de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD), durante las primeras horas de este viernes se registran lluvias en Puerto Wilches, Barrancabermeja, Sabana de Torres y Zapatoca.

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De acuerdo con el pronóstico del IDEAM, para esta jornada se esperan cielos parcialmente cubiertos, con probabilidad de lluvias hacia el final del día. Las autoridades recomendaron especial atención en la provincia de García Rovira, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Las autoridades de Santander hicieron un llamado a las comunidades para mantener vigilancia sobre los ríos, quebradas y demás fuentes hídricas, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones y crecientes súbitas.

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Entre las principales recomendaciones están evitar transitar por zonas inundadas o intentar cruzar corrientes de agua, reportar oportunamente los aumentos repentinos en los niveles de ríos y quebradas, revisar el estado de los sistemas de alcantarillado y drenaje y activar los protocolos de respuesta ante cualquier emergencia.

Un fuerte aguacero que cae sobre Ocaña, en Norte de Santander, desde hace más de dos horas, ha generado varias emergencias en distintos sectores urbanos en donde las viviendas han resultado inundadas y se registra deslizamiento de tierra. Organismos de Socorro en máxima alerta pic.twitter.com/4marURFxtb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 29, 2026

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La Gobernación de Santander, a través de la OGRD, mantiene el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas y la comunicación con los consejos municipales de gestión del riesgo para coordinar las acciones de seguimiento y atención.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención, especialmente en las comunidades ubicadas cerca de fuentes hídricas y en zonas identificadas con antecedentes de inundaciones o movimientos en masa.