En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley de rescate fiscal
Choque de trenes España
Museo Nacional
Flávio Bolsonaro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lluvias provocan inundaciones en Zapatoca: 11 familias resultaron afectadas

Lluvias provocan inundaciones en Zapatoca: 11 familias resultaron afectadas

Las fuertes precipitaciones ocasionaron inundaciones en el casco urbano de Zapatoca, Santander, y una creciente de la quebrada La Uchuala.

FOTO INUNDACIONES EN ZAPATOCA.jpg
FOTO: Inundaciones en Zapatoca, Santander- suministrada por Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron emergencias en el municipio de Zapatoca, Santander. Las inundaciones se concentraron principalmente en la calle 10 con carrera 15, donde el colapso del sistema de alcantarillado generó acumulación de agua en el sector. También se reportó una creciente de la quebrada La Uchuala.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con el balance preliminar, la emergencia deja 11 familias afectadas, con daños en muebles y enseres. Los organismos de socorro y las autoridades municipales adelantan las labores de atención y evaluación de las afectaciones.

Últimas noticias

California Santander.jpg
Santanderes

Piden mesa de diálogo en California, Santander, tras operativos contra la minería ilegal

Foto referencia de Barbosa, Santander.JPG
Santanderes

Investigan muerte de hombre arrollado por una moto conducida por un menor en Barbosa

Publicidad

En la respuesta participan el Cuerpo de Bomberos de Zapatoca y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, que mantienen el seguimiento a las condiciones de la zona para establecer si se presentan nuevas afectaciones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La situación en Zapatoca se presenta en medio de un nuevo reporte de precipitaciones en diferentes municipios del departamento. Según el monitoreo de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD), durante las primeras horas de este viernes se registran lluvias en Puerto Wilches, Barrancabermeja, Sabana de Torres y Zapatoca.

Publicidad

De acuerdo con el pronóstico del IDEAM, para esta jornada se esperan cielos parcialmente cubiertos, con probabilidad de lluvias hacia el final del día. Las autoridades recomendaron especial atención en la provincia de García Rovira, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Las autoridades de Santander hicieron un llamado a las comunidades para mantener vigilancia sobre los ríos, quebradas y demás fuentes hídricas, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones y crecientes súbitas.

Publicidad

Lea también:

344517_BLU Radio // Referencia trocha // Foto: Cortesía
Antioquia

Lluvias amenazan el transporte escolar en El Bagre, Antioquia: comunidad exige muelle de contención

VIVIENDA CARAMANTA ANTIOQUIA- SUMINISTRADA.jpg
Antioquia

Fuertes lluvias dejaron cerca de 30 veredas con problemas de movilidad en Ituango, Antioquia

Entre las principales recomendaciones están evitar transitar por zonas inundadas o intentar cruzar corrientes de agua, reportar oportunamente los aumentos repentinos en los niveles de ríos y quebradas, revisar el estado de los sistemas de alcantarillado y drenaje y activar los protocolos de respuesta ante cualquier emergencia.

Publicidad

La Gobernación de Santander, a través de la OGRD, mantiene el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas y la comunicación con los consejos municipales de gestión del riesgo para coordinar las acciones de seguimiento y atención.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención, especialmente en las comunidades ubicadas cerca de fuentes hídricas y en zonas identificadas con antecedentes de inundaciones o movimientos en masa.

Publicidad

Relacionados

Bucaramanga

Zapatoca

Emergencias por lluvias

Lluvias en Colombia

Santander

Emergencias

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad