Semana de receso escolar tendrá "lluvias aisladas", según Ideam

Durante la semana de receso escolar, que se extenderá hasta el próximo lunes, 12 de octubre, el tiempo en Colombia estará marcado por lluvias en sectores del norte y occidente del país, además de temperaturas elevadas en varias regiones, según el pronóstico del Ideam. El instituto señaló que las precipitaciones tenderán a disminuir hacia el viernes.

Onda tropical favorecerá lluvias en el norte de Colombia

El Ideam también advirtió que el paso de una onda tropical por el territorio nacional favorecerá un incremento de las lluvias durante el jueves, principalmente en sectores del norte de Colombia. Para ese día se prevén precipitaciones fuertes en zonas de La Guajira, Norte de Santander, Santander, norte de Antioquia y sur de Córdoba.

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A lo largo de la semana se esperan temperaturas máximas elevadas en zonas de las regiones Caribe, Insular, Pacífica, Amazonía y Orinoquía, así como en sectores del Bajo y Medio Magdalena. El pronóstico incluye condiciones variables dependiendo de la región y del día.

"Nos encontramos en la segunda temporada de lluvias del año, es probable que se presenten precipitaciones importantes, principalmente al norte y occidente del país. Sin embargo, se prevén acumulados inferiores a los esperados en condiciones normales (sin Fenómeno de Eñ Niño)", detalló Geraldine Vega Montenegro, meteoróloga del Ideam.



¿Cómo estará el clima durante la semana de receso escolar?

Para el martes 6 de octubre, el Ideam pronosticó lluvias fuertes en sectores de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Cesar y otros departamentos. También se esperan precipitaciones moderadas en Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Meta, Vichada y varias zonas de la Amazonía.

El miércoles 7 de octubre continuará la posibilidad de lluvias fuertes en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander y otros departamentos. En algunas zonas de Bolívar, Boyacá y Cundinamarca podrían presentarse lluvias ligeras y dispersas.

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Según el pronóstico, el jueves será uno de los días con mayor actividad de lluvias debido a la influencia de la onda tropical número 55. Además de las precipitaciones fuertes en el norte del país, se esperan lluvias moderadas en sectores de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Tolima, Huila y otras regiones.

Para el viernes 9 de octubre, el Ideam prevé lluvias fuertes en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Córdoba, Santander, occidente de Cundinamarca, oriente de Boyacá, Chocó, Cauca y Nariño. En otras zonas del país se esperan precipitaciones moderadas, ligeras y dispersas.

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¿Qué días lloverá fuerte en Bogotá?

En Bogotá, el pronóstico contempla lluvias frecuentes durante la semana, con mayor intensidad durante el lunes, miércoles y viernes, especialmente en sectores del norte y centro de la capital. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias ligeras y moderadas, principalmente entre lunes y miércoles.