En videos quedó la fuerte granizada en Bogotá este lunes; parecía nieve

De acuerdo con el reporte oficial de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger), en la tarde de este lunes, 5 de octubre, se han registrado fuertes lluvias en Bogotá en diversos puntos de la ciudad, puntualmente en sectores de Engativá, Suba y Fontibón, reportándose granizado en la zona.

En videos compartidos en redes sociales no solo se pudo ver las inundaciones a raíz de las fuertes lluvias, sino que la fuerte granizada que se dio y cómo el paisaje quedó completamente blanco como si se tratase de una ciudad europea acompañada de nieve.

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Árboles, carreteras, edificios y muchos más quedaron envueltas en el blanco del hielo de la granizada por las fuertes lluvias en Bogotá. Imágenes y videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, en especial porque no se presentó en todas las zonas de la ciudad, sino que por localidades de Usaquén, Chapinero, Kennedy, entre otras, no se registró ni una gota.

¿Seguirá lloviendo en Bogotá? Esto dice el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) aseguró que se seguirán registrando lluvias en la capital durante el transcurso de la semana, en especial para el lunes 5 y martes 6, con posibilidad de presencia de granizado.



No solo Bogotá, sino que de acuerdo con la entidad, más zonas de Colombia tendrán reportes de lluvias, por ejemplo: Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño tendrán a lo largo de la semana.

“Que hoy llueva no significa que en los próximos meses el clima vaya a comportarse de la misma manera. Tampoco significa que El Niño implique que dejará de llover en todo el país. El clima es dinámico, sus condiciones evolucionan y sus efectos son diferentes según el territorio”, aclaró la entidad pese a las lluvias que se han dado y que han generado fuertes inquietudes sobre el tema.

Mujer con sombrilla bajo la lluvia en Bogotá. Alcaldía de Bogotá.