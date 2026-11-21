La Universidad del Rosario se pronunció, por medio de un comunicado, sobre el asalto del que fueron víctimas varias estudiantes del programa de Comunicación y Periodismo Digital mientras realizaban una actividad académica en el sendero Las Delicias, en los Cerros Orientales de Bogotá. La institución rechazó lo ocurrido y anunció que activó una ruta de acompañamiento emocional y psicosocial para atender a las afectadas.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y, especialmente, la intimidación y el temor que tuvieron que enfrentar. Su integridad y bienestar son, y seguirán siendo, nuestra prioridad. Queremos reiterarles que no están solas. Cuentan con el respaldo de sus profesores, del programa y de toda la Universidad. Estamos aquí para ellas”, aseguró la universidad.

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El hecho se registró en el sector de Chapinero, donde varios delincuentes, que portaban armas blancas, intimidaron en repetidas ocasiones a las estudiantes y les hurtaron equipos de audio y fotografía utilizados para desarrollar su proyecto de investigación. Los elementos, que pertenecían a la universidad, estarían avaluados en cerca de 60 millones de pesos.

En ese texto, la Universidad del Rosario afirmó que ya activó una ruta de apoyo emocional y psicosocial para brindar la atención y el acompañamiento que necesitan las víctimas. “Asimismo, estamos adelantando las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la recuperación de los equipos hurtados”, aclararon.



Finalmente, la institución hizo un llamado a las autoridades distritales para fortalecer las medidas de vigilancia y protección en los Cerros Orientales, especialmente en los espacios y horarios destinados al desarrollo de actividades recreativas, culturales y académicas.