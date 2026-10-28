Lluvias amenazan el transporte escolar en El Bagre, Antioquia: comunidad exige muelle de contención

Las fuertes lluvias registradas en el Bajo Cauca antioqueño y la constante erosión del río Nechí tienen en riesgo la movilidad escolar en la zona rural de El Bagre. Una denuncia ciudadana dejó al descubierto las dificultades en la vía que conecta a la vereda Coroncoro con el casco urbano, luego de que una camioneta que transportaba estudiantes de secundaria terminara atrapada dentro de una cuneta por el mal estado del terreno.

La problemática se concentra en un corredor improvisado por la comunidad a orillas del río Nechí, cuyo cauce ha perdido banca debido a las crecientes registradas en las últimas horas. Esta situación afecta el desplazamiento de cerca de 30 jóvenes de secundaria de las veredas Coroncoro y Píldora, quienes deben movilizarse a diario en camionetas hacia la Institución Educativa La Esmeralda. Por cuenta de los derrumbes y el lodo, los alumnos registran retrasos recurrentes para llegar a sus aulas de clase.

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Tras los estudios técnicos adelantados por el DAGRAN, se determinó que la solución definitiva requiere la construcción de un muelle de contención o un relleno de alta ingeniería a lo largo de varios kilómetros. Dado que el costo de esta obra supera la capacidad presupuestal del municipio, la administración local gestiona el cofinanciamiento con la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional para intervenir la orilla del río y evitar el aislamiento de las comunidades.

"El río viene causando serias afectaciones y se necesita una obra de infraestructura resistente para evitar un colapso. Como los recursos nacionales y departamentales no alcanzan para cubrir los altos costos, la alternativa inmediata es adecuar la atención en la zona para que los niños estudien en sus mismas veredas y no tengan que desplazarse", afirmó la secretaria de educación del municipio, Nayibe Cossio.



Mientras se obtienen los recursos de infraestructura, se activó un plan de contingencia para evitar la deserción escolar. Como medida inmediata, los estudiantes de secundaria serán movilizados de forma provisional en motocicletas conducidas por personas autorizadas o por sus propios padres. Asimismo, para el año lectivo 2027, se gestiona ante el departamento la apertura de plazas de bachillerato en la escuela de la vereda El Real, evitando así que los jóvenes tengan que desplazarse por el tramo afectado.

"El plan de contingencia consiste en utilizar motocicletas, que sí pueden transitar por el sector, para garantizar que los estudiantes lleguen a clase. Pese a que las lluvias han deteriorado la vía y han provocado leves retrasos, los alumnos no están perdiendo clases ni se registran reportes de ausencia. Las motos están funcionando como transporte escolar para mitigar las afectaciones del terreno", agregó.

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Entre tanto, las autoridades aclararon que los niños de primaria no han visto interrumpido su calendario académico, ya que cuentan con docentes asignados dentro de las mismas veredas de Coroncoro y Píldora. Sin embargo, los organismos de socorro mantienen el monitoreo sobre la cuenca del río Nechí ante la persistencia de las lluvias en el norte del departamento.