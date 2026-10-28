Comenzó entrega de subsidios a 1.000 adultos mayores en Medellín: esto opinaron

En el punto principal de Gana de la avenida Colombia, en Medellín, se adelantó la jornada correspondiente al segundo mes de entregas del subsidio económico dirigido a la población de la tercera edad. Durante el evento presencial, al que asistieron 1.000 beneficiarios de la ciudad, se formalizó el cobro de este incentivo a través de la red de aliados de SuperGiros y SuRed en el departamento.

La actividad contó con la presencia de la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y la esposa del vicepresidente de Colombia, Tatiana Céspedes Arboleda. En Antioquia, la iniciativa abarca 261.787 pagos distribuidos en los 125 municipios, lo que representa un desembolso superior a los 60 mil millones de pesos dentro de una cobertura nacional que alcanza a 700 mil adultos mayores en situación de pobreza o sin pensión.

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Por un lado, entre los asistentes al punto de cobro se registraron testimonios de agradecimiento por parte de personas de bajos recursos que reciben este apoyo mensual. Varios de los adultos mayores manifestaron que el recurso económico les permite mitigar de manera directa la compra de víveres básicos y cubrir obligaciones diarias de manutención.

"Yo me siento muy feliz y me siento muy contenta porque ese beneficio me sirve para mucho. Pasamos muy sabroso, un rato muy agradable que comprar comida, amor. Usted sabe que hay muchas necesidades. Pobre que diga que no tiene necesidades, está mintiendo. Ojalá nos sigan ayudando porque nos sirve mucho", afirmaron los beneficiarios.



Por otro lado, la jornada también reflejó la preocupación de beneficiarios frente al alcance real del dinero recibido. Fue el caso de una mujer con diagnóstico de discapacidad y anemia, quien habita con sus hijas y nietos, y cuya transferencia fue de 80 mil pesos. La ciudadana señaló que la suma resulta insuficiente para cubrir los gastos de arrendamiento, la adquisición de sus medicamentos y la compra de la canasta familiar.

"No puedo alimentarme bien y mi tratamiento es en la calle. De repente las ventas están muy duras. Las hijas mías, ya no tienen empleo tampoco, no me alcanza con 80 mil pesos", afirmó la afectada.

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Mientras el proceso de cobro avanza en las taquillas, el contraste entre el alcance del programa y las necesidades diarias de los adultos mayores abre la conversación sobre el verdadero impacto de estos apoyos en la canasta familiar.