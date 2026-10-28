EPM alerta por bajo ahorro de agua en Medellín: consumo sigue lejos de meta tras racionamiento

El ahorro durante los primeros días sin racionamiento de agua en Medellín no ha mejorado y las cifras aún están lejos de las metas de EPM. Las lluvias de los últimos días han ayudado a que el nivel de los embalses no disminuya.

El último reporte entregado por Empresas Públicas de Medellín dejó en evidencia que las cifras de abastecimiento siguen en saldo negativo y que los sistemas de Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II tuvieron ahorros de entre 29 y 46 litros diarios por hogar. Sin embargo, las cifras aún no son suficientes.

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De acuerdo con el reporte de EPM, el sistema Piedras Blancas alcanzó un ahorro promedio de 46 litros diarios por hogar, frente a una meta de 92 litros. Esto representa un cumplimiento menor al 55 % y una diferencia de más de 40 litros respecto al objetivo.

Por su parte, el sistema La Fe tuvo un ahorro de 29 litros por hogar al día, frente a una meta de 70 litros. Con este resultado, alcanzó el 42 % del objetivo, por lo que aún necesita reducir otros 40 litros para cumplirlo en zonas como La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín.



En el caso de Riogrande II, el ahorro llegó a 33 litros diarios por hogar, frente a una meta de 70 litros. La cifra equivale a cerca del 45 % de cumplimiento y deja una brecha de 37 litros para este sistema, que abastece a Bello, Copacabana, Girardota y las zonas del occidente y noroccidente de Medellín.

Ante este panorama, EPM reiteró el llamado a fortalecer las medidas de ahorro y evitar el aumento del consumo, pues la continuidad del servicio depende también de los hábitos de los usuarios y de que no empiecen a malgastar el agua, que tiene servicio continuo durante toda la semana.

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Hay que mencionar que las lluvias de los últimos días en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá han ayudado a que EPM ponga fin al racionamiento y a que, además, los embalses mantengan niveles que, por ahora, no generan alertas ni obligan a tomar nuevamente medidas restrictivas en varias zonas de la capital antioqueña.