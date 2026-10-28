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Van más de 130 ciudadanos extranjeros expulsados de Medellín en las últimas dos semanas

La mayoría de ellos fueron requeridos durante recientes megaoperativos encabezados por el presidente Abelardo de la Espriella.

Expulsados desde Medellín
Migración Colombia
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Los operativos contra ciudadanos extranjeros que permanecen en situación migratoria irregular y que, presuntamente, estarían relacionados con actividades delictivas continúan en Medellín y el Valle de Aburrá.

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El alcalde Federico Gutiérrez informó que cerca de 130 ciudadanos venezolanos han sido expulsados de Colombia desde la capital antioqueña durante las últimas dos semanas, de los cuales 98 salieron del país en las recientes intervenciones encabezadas por el presidente Abelardo de la Espriella.

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El traslado de estas personas hacia la frontera con Venezuela se realizó en dos vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana, con apoyo del Ejército Nacional. Una vez llegaron a territorio venezolano, quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias de ese país.

Sin embargo, durante los procedimientos también fueron identificados dos ciudadanos con órdenes de captura vigentes que quedaron a disposición de la justicia colombiana: uno requerido por tráfico de estupefacientes y otro por concierto para delinquir. El alcalde Gutiérrez destacó que seguirán los controles.

"Todo ciudadano que cumpla la norma, sea de donde sea, va a ser respetado y va a ser aún. Pero quien venga a hacerle daño a nuestra gente, le va a ir muy mal y será deportado o pagará cárcel", precisó el mandatario.

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De los 98 ciudadanos recientemente expulsados, 73 acumulaban 241 antecedentes de capturas. De ese total, 198 estaban relacionados con delitos de estupefacientes, 19 con hurto, siete con lesiones personales y 17 con otras conductas que afectaban el orden público, la tranquilidad o la convivencia.

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El balance también reportó que todas estas personas tenían en conjunto 996 medidas correctivas impuestas por la Policía, mientras que 63 registraban 287 ingresos a Centros de Traslado por Protección. Además, el 80% de la población objeto de estas medidas se encontraba en condición migratoria irregular.

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