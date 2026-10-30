Piden mesa de diálogo en California, Santander, tras operativos contra la minería ilegal

Una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional para buscar soluciones a la situación de los pequeños mineros tradicionales solicitó el alcalde de California, Santander, Danilo Valbuena Pabón, luego de los recientes operativos contra la explotación ilícita de oro realizados por el Ejército, la Fiscalía y la Policía Nacional en esta zona del departamento.

A través de un pronunciamiento institucional, publicado el 29 de octubre, el mandatario expresó su preocupación por los procedimientos adelantados el pasado 27 de octubre y pidió que se prioricen alternativas para que las familias que históricamente han dependido de la minería puedan desarrollar esta actividad dentro de la legalidad.

Publicidad

Aunque manifestó su respeto por las competencias de las autoridades y la importancia de proteger el medioambiente, Valbuena señaló que los procesos de formalización deben traducirse en acciones concretas y compromisos verificables por parte del Gobierno Nacional.

El alcalde también defendió la tradición minera del municipio y pidió que la imagen de California no quede reducida a los operativos de control y a la problemática de la informalidad. Según indicó, detrás de esta actividad hay familias que buscan alternativas para mantener su sustento y avanzar hacia una minería sostenible.

Publicidad

En ese sentido, aseguró que desde la administración municipal se han adelantado gestiones y espacios de concertación con diferentes entidades, pero advirtió que varios compromisos adquiridos en procesos anteriores todavía no se han materializado.

Por esta razón, solicitó la convocatoria prioritaria de una Mesa Interinstitucional de Formalización Minera, en la que participen representantes del Gobierno Nacional, autoridades mineras y ambientales, asociaciones de mineros tradicionales y la Alcaldía de California.

Publicidad

La propuesta busca establecer una ruta de trabajo con responsables, compromisos y plazos definidos para atender las dificultades que enfrenta el sector.

El pronunciamiento se conoce luego de los ocho allanamientos realizados en las veredas La Baja, en California, y La Nueva, en Suratá, donde las autoridades incautaron explosivos, mercurio, cianuro, maquinaria, oro y más de 92 millones de pesos en efectivo, en una operación contra la minería ilegal.

Finalmente, el mandatario invitó a los habitantes y representantes del sector minero a participar en las próximas reuniones y mesas de trabajo para discutir el futuro de esta actividad económica en el municipio.