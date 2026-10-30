Murió Jorge Sedano González, exgobernador y excongresista de Santander

El departamento de Santander está de luto tras conocerse la muerte de Jorge Agustín Sedano González, exgobernador del departamento, exsenador y destacado académico del derecho penal en Colombia, quien falleció en Bogotá.

Sedano González nació en el municipio de Bolívar, en la provincia de Vélez, Santander. A lo largo de su trayectoria ocupó diferentes cargos en la vida pública nacional y regional. Fue senador de la República, representante a la Cámara, concejal de Bucaramanga y secretario general del Partido Conservador Colombiano.

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Su carrera política estuvo estrechamente vinculada al conservatismo. Fue fundador del Movimiento Único de Renovación Conservadora (MURCO), una organización política que logró consolidar una importante fuerza electoral en Santander, con cerca de 70.000 votos, según los registros de su trayectoria política.

"Lamento profundamente el fallecimiento del doctor Jorge Agustín Sedano González, exgobernador de Santander, exsenador de la República y destacado jurista, quien dedicó buena parte de su vida al servicio público y al desarrollo de nuestro departamento. A sus familiares, amigos y seres queridos, les expreso mi más sincero sentimiento de solidaridad", escribió el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, en sus redes sociales.



SANTANDER DESPIDE A UNO DE SUS GRANDES LÍDERES



Lamento profundamente el fallecimiento del doctor Jorge Agustín Sedano González, exgobernador de Santander, exsenador de la República y destacado jurista, quien dedicó buena parte de su vida al servicio público y al desarrollo de… pic.twitter.com/yFW7iUg1It — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) October 30, 2026

En ese movimiento participaron dirigentes y excongresistas santandereanos como Rafael Serrano Prada, Jairo Céspedes Camacho, José Domingo González Ariza, Manuel Horacio Nieves Mateus y José Martínez Fletcher.

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También se destacó por su participación en la política nacional y su respaldo a las campañas presidenciales de Misael Pastrana Borrero y Belisario Betancur Cuartas.

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Más allá de su actividad política, Jorge Agustín Sedano González construyó una reconocida trayectoria en el ámbito académico. Se formó en la Universidad de Cambridge, donde se especializó en derecho penal, y ejerció como docente universitario, compartiendo sus conocimientos con nuevas generaciones de abogados.

El Partido Conservador lamenta profundamente el fallecimiento del líder conservador Jorge Sedano González, ex senador, ex gobernador de Santander y ex secretario general de nuestra colectividad.

Su legado nos acompañará siempre. Nuestras condolencias a su familia.

Descanse en… pic.twitter.com/VhvEjsRf7I — Partido Conservador (@soyconservador) October 30, 2026

Fue profesor de cátedra en la Universidad Santo Tomás y estuvo vinculado a la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, institución desde la cual también se destacó su aporte a la enseñanza del derecho.

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Su capacidad como orador y su participación en escenarios públicos lo convirtieron en una figura reconocida en la política conservadora de Santander.

La muerte de Jorge Agustín Sedano González representa la partida de uno de los dirigentes que tuvo participación en la historia política del departamento y que también dejó una huella en la academia jurídica del país.

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Su fallecimiento enluta a Santander, especialmente a los sectores políticos y académicos en los que desarrolló buena parte de su vida profesional.