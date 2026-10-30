Investigan muerte de hombre arrollado por una moto conducida por un menor en Barbosa

Un hombre identificado como Simón González, reconocido mecánico del municipio de Barbosa, Santander, murió luego de ser arrollado por una motocicleta en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del pasado sábado en la carrera 10 con calle 16.

De acuerdo con Rubén Darío Carrillo, director de Tránsito de Barbosa, la entidad recibió una llamada hacia las 7:30 p. m. que alertaba sobre la presencia de un ciudadano tendido en la mitad de la vía, por lo que los agentes se desplazaron hasta el lugar. Sin embargo, cuando llegaron, no encontraron motocicletas ni vehículos involucrados en el hecho.

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La víctima había recibido atención inicial por parte del personal médico y fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Según explicó el funcionario, las investigaciones se adelantan en coordinación con la Policía Nacional, a través de la Sijín. Las autoridades ya tendrían identificadas a varias personas y contarían con registros de cámaras de seguridad que permitirían reconstruir lo sucedido.



"Hay videos que muestran realmente qué fue lo que pasó. Ya hay personas identificadas que, por compromiso o por discreción de la investigación, no se puede decir quiénes son", señaló Carrillo.

El director de Tránsito agregó que, de acuerdo con las primeras indagaciones, en el accidente estaría involucrado un menor de edad que se movilizaba en una motocicleta. Además, indicó que el hecho estaría relacionado con presuntas maniobras peligrosas o piques ilegales que se realizaban en la carrera 10.

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Ante esta situación, el funcionario hizo un llamado a los padres de familia para evitar que menores de edad conduzcan motocicletas y recordó la importancia de cumplir las normas de tránsito, utilizar casco y contar con licencia de conducción.

Carrillo también se refirió a las condiciones de movilidad del municipio. Según indicó, Barbosa tiene aproximadamente 45.000 habitantes, una población flotante que supera las 20.000 personas y un parque automotor de más de 20.000 motocicletas, mientras que el organismo de tránsito cuenta con 13 agentes para atender los controles viales.

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En su declaración, el director de Tránsito recordó que continúa vigente la restricción a la circulación de motocicletas entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, medida que fue prorrogada mediante el Decreto 067 y que estará vigente hasta el próximo 2 de noviembre de 2026.

La disposición será aplicada durante el puente festivo de Halloween, cuando las autoridades tienen previsto reforzar los controles de movilidad y seguridad en diferentes sectores del municipio.