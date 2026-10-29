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Santander registra 6.743 casos de dengue en 2026: hay 11 municipios en brote

Otros 13 municipios permanecen en situación de alerta, entre ellos Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil, Cimitarra y Puerto Wilches.

El aedes aegypti es transmisor del dengue.
El aedes aegypti es transmisor del dengue.
AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Aunque los contagios disminuyeron un 30 % frente al mismo periodo de 2025, Bucaramanga permanece en brote tipo II y otros 11 municipios están en brote tipo I. Además, se investiga una muerte asociada a la enfermedad.

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Santander registra 6.743 casos de dengue durante 2026, según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud Departamental, con corte a la semana epidemiológica 41.

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Aunque la cifra representa una reducción del 30 % frente al mismo periodo del año anterior, las autoridades sanitarias mantienen las alertas por el incremento de contagios en varios municipios.

De acuerdo con el informe, el 59,9% de los casos corresponde a dengue sin signos de alarma, el 39,4 % presenta signos de alarma y el 0,7 % corresponde a formas graves de la enfermedad.

La situación epidemiológica mantiene a 11 municipios en brote tipo I: Barbosa, Barichara, Confines, Lebrija, Los Santos, Páramo, Rionegro, San Andrés, Valle de San José, Vélez y Zapatoca. Entretanto, Bucaramanga se encuentra en brote tipo II.

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Otros 13 municipios permanecen en situación de alerta, entre ellos Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil, Cimitarra y Puerto Wilches.

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En cuanto a la distribución de los contagios, Bucaramanga concentra el 38,3 % de los casos del departamento, seguida de Floridablanca, con el 12,8 %; Girón, con el 9 %; Barrancabermeja, con el 7,3 %, y Piedecuesta, con el 5,5%.

Otro de los aspectos que preocupa a las autoridades sanitarias es que, a la semana epidemiológica 41, se han notificado 11 mortalidades probables asociadas al dengue en Santander.

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Los casos corresponden a Bucaramanga (2), Girón (2), Cimitarra (1), Encino (1), Piedecuesta (2), Rionegro (1), El Playón (1) y Curití (1).

De estos eventos, uno fue confirmado y corresponde a un paciente procedente de Girón. Los demás fueron descartados, con excepción del caso de Curití, que permanece pendiente de análisis.

Frente a este panorama, la Gobernación de Santander informó que ha realizado más de 39.000 visitas de inspección, caracterización y control vectorial en lo corrido de 2026, mediante acciones articuladas con 68 municipios.

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Las intervenciones incluyen la identificación y eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, lavado y cepillado de tanques, recolección de recipientes que acumulan agua y aplicación de biolarvicidas. También se han instalado toldillos para proteger a población priorizada, especialmente adultos mayores de 60 años.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención en las viviendas, instituciones educativas y lugares de trabajo.

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Entre las principales recomendaciones están eliminar los recipientes donde pueda acumularse agua, mantener limpios los espacios y acudir oportunamente a los servicios médicos ante síntomas asociados al dengue.

Las autoridades reiteraron que, pese a la reducción de casos frente a 2025, el departamento mantiene una situación de brote y necesita fortalecer las medidas para evitar nuevos contagios y complicaciones por esta enfermedad.

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