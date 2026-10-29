Icetex aumentará a 25.000 los créditos educativos en 2027

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, anunció en Bucaramanga que el Icetex aumentará a 25.000 el número de nuevos créditos educativos durante 2027, como parte de una estrategia para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en Colombia.

Durante la presentación de la convocatoria de financiación para el primer semestre de 2027, Restrepo defendió la continuidad de la entidad y cuestionó la reducción en el número de créditos otorgados durante el anterior gobierno.

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“No vamos a enterrar al Icetex”, afirmó el vicepresidente, quien señaló que en el último año de la administración anterior se otorgaron 5.000 créditos, frente a la meta anunciada de 25.000 para el próximo año.

La convocatoria, denominada ’Tu talento hace el milagro’, fue presentada este jueves 29 de octubre junto al presidente del Icetex, Richard Caicedo. Según el comunicado oficial, la entidad abrirá las solicitudes a partir del próximo 3 de noviembre para financiar estudios de pregrado y posgrado en Colombia y en el exterior.



Entre las novedades anunciadas se encuentran líneas de crédito dirigidas a estudiantes damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto, así como alternativas para quienes buscan formación técnica, tecnológica y programas de educación para el trabajo.

La línea ‘Gente Milagro’ financiará matrículas de estudiantes afectados por el sismo que estén registrados en los censos oficiales de población damnificada, así como de quienes vayan a estudiar en instituciones ubicadas en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, los departamentos identificados por el Icetex con mayor afectación.

Reforma al Icetex. Foto: Google Maps y Blu Radio

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Esta modalidad contempla una tasa de interés del IPC más siete puntos, con el pago del 30 % del crédito durante los estudios y el 70 % restante después de la graduación.

Otra de las apuestas es la línea 'Formación del Talento Humano para la Productividad’, dirigida a programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Ofrece una tasa preferencial del IPC más cinco puntos, con el pago del 30% durante la etapa de estudios y el saldo después de obtener el título.

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La convocatoria también contempla el regreso de los créditos de sostenimiento para estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas, además de opciones para diplomados, certificaciones, bilingüismo y programas de posgrado.

De acuerdo con el Icetex, la convocatoria para el primer semestre de 2027 estará disponible desde el 3 de noviembre. Los interesados deberán ingresar a la página oficial de la entidad, diligenciar el formulario de solicitud, descargarlo, firmarlo y colocar su huella dactilar. Posteriormente, deberán adjuntarlo en el enlace que recibirán por correo electrónico para completar el proceso documental.

La entidad indicó que las solicitudes deben realizarse directamente, sin intermediarios y sin pagar por los trámites.

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Con esta convocatoria, el Icetex proyecta beneficiar a 15.000 nuevos estudiantes durante el primer semestre de 2027 y alcanzar un total de 25.000 nuevos créditos a lo largo del próximo año.