Halloween en Bucaramanga: 800 policías y 15 puestos de control para reforzar seguridad

Un dispositivo de 800 policías y la instalación de 15 puestos de control metropolitanos hacen parte de las medidas que se implementarán para reforzar la seguridad durante la celebración de Halloween en Bucaramanga y los demás municipios del área metropolitana.

Las decisiones se adoptaron durante un Consejo Metropolitano de Seguridad, liderado por la Secretaría del Interior, en el que las autoridades coordinaron acciones para prevenir hechos delictivos, controlar la movilidad y garantizar la seguridad durante las actividades del Día de los Niños, los encuentros deportivos y las ferias municipales.

Publicidad

Uno de los principales focos de atención son las caravanas de motociclistas que suelen concentrarse durante la noche de Halloween. Residentes y comerciantes han manifestado su preocupación por estas movilizaciones y han solicitado mayores controles para evitar alteraciones del orden público, maniobras peligrosas y situaciones que pongan en riesgo a los ciudadanos.

SANTANDER COORDINA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL DÍA DE LOS NIÑOS



La Gobernación de Santander, junto a la Policía, el Ejército y Migración Colombia, coordina acciones de prevención y acompañamiento para el 31 de octubre, con el fin de proteger a las familias y prevenir… pic.twitter.com/klxbgRrYy1 — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) October 29, 2026

Entre las medidas anunciadas está la instalación de 15 puestos de control en puntos estratégicos del área metropolitana. Allí se realizarán verificaciones de antecedentes, controles a vehículos y motocicletas y acciones para prevenir conductas delictivas.

Publicidad

La lucha contra las caravanas y el ruido es en serio. A Bucaramanga le ponemos orden con todas las autoridades. pic.twitter.com/8QVg20djsp — Cristian Portilla (@Cportilla40) May 23, 2026

Publicidad

La estrategia también contempla el uso de drones para apoyar el monitoreo de las zonas de mayor concentración de personas y facilitar la coordinación de los operativos. Las autoridades reforzarán la vigilancia en centros comerciales, parques y sectores de rumba, con especial atención en Cuadra Play, uno de los puntos de concentración nocturna de Bucaramanga.

Las acciones buscan prevenir carreras ilegales, maniobras peligrosas, infracciones de tránsito y posibles enfrentamientos, así como evitar afectaciones a la tranquilidad de los residentes y a la actividad comercial.

Publicidad

Operativos de control vial y seguridad en Bucaramanga dejaron un motociclista capturado y varios conductores sancionados por porte de armas blancas e infracciones a las normas de tránsito. Las autoridades realizaron controles en cuatro puntos de la ciudad #MañanasBlu pic.twitter.com/mVjcenHDRX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 23, 2026

El despliegue de uniformados se concentrará en los puntos de mayor afluencia y en los corredores donde se requiera regular la movilidad. Las autoridades también deberán coordinar la atención de incidentes y la reacción ante situaciones que comprometan la seguridad ciudadana.

Publicidad

El objetivo es que las celebraciones de Halloween transcurran sin hechos que lamentar, con controles a las actividades de mayor riesgo y presencia institucional en los sectores residenciales, comerciales y de entretenimiento del área metropolitana.