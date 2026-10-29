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Halloween en Bucaramanga: 800 policías y 15 puestos de control para reforzar seguridad

Las autoridades del área metropolitana alistan operativos contra posibles hechos de inseguridad durante las caravanas de motociclistas por Halloween.

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FOTO: CARAVANA HALLOWEEN EN BUCARAMANGA- CAPTURADA DE VIDEOS REDES SOCIALES
Por: Redacción BLU Radio Santander
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Actualizado: 29 de oct, 2026

Un dispositivo de 800 policías y la instalación de 15 puestos de control metropolitanos hacen parte de las medidas que se implementarán para reforzar la seguridad durante la celebración de Halloween en Bucaramanga y los demás municipios del área metropolitana.

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Las decisiones se adoptaron durante un Consejo Metropolitano de Seguridad, liderado por la Secretaría del Interior, en el que las autoridades coordinaron acciones para prevenir hechos delictivos, controlar la movilidad y garantizar la seguridad durante las actividades del Día de los Niños, los encuentros deportivos y las ferias municipales.

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Uno de los principales focos de atención son las caravanas de motociclistas que suelen concentrarse durante la noche de Halloween. Residentes y comerciantes han manifestado su preocupación por estas movilizaciones y han solicitado mayores controles para evitar alteraciones del orden público, maniobras peligrosas y situaciones que pongan en riesgo a los ciudadanos.

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Entre las medidas anunciadas está la instalación de 15 puestos de control en puntos estratégicos del área metropolitana. Allí se realizarán verificaciones de antecedentes, controles a vehículos y motocicletas y acciones para prevenir conductas delictivas.

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La estrategia también contempla el uso de drones para apoyar el monitoreo de las zonas de mayor concentración de personas y facilitar la coordinación de los operativos. Las autoridades reforzarán la vigilancia en centros comerciales, parques y sectores de rumba, con especial atención en Cuadra Play, uno de los puntos de concentración nocturna de Bucaramanga.

Las acciones buscan prevenir carreras ilegales, maniobras peligrosas, infracciones de tránsito y posibles enfrentamientos, así como evitar afectaciones a la tranquilidad de los residentes y a la actividad comercial.

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El despliegue de uniformados se concentrará en los puntos de mayor afluencia y en los corredores donde se requiera regular la movilidad. Las autoridades también deberán coordinar la atención de incidentes y la reacción ante situaciones que comprometan la seguridad ciudadana.

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El objetivo es que las celebraciones de Halloween transcurran sin hechos que lamentar, con controles a las actividades de mayor riesgo y presencia institucional en los sectores residenciales, comerciales y de entretenimiento del área metropolitana.

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