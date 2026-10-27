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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Agente de tránsito amenazó con arma de fuego a clientes de un establecimiento de comercio en Cali

Agente de tránsito amenazó con arma de fuego a clientes de un establecimiento de comercio en Cali

La Secretaría de Movilidad indicó que el agente, al parecer, bajo los efectos del alcohol, estaba fuera de servicio. Además, anunció que iniciará el proceso para desvincularlo de la institución.

Polémica por agente de tránsito señalado de intimidar a clientes con un arma de fuego
Secretaría de Movilidad Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Toda una controversia ha generado el caso de un agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Cali, señalado de protagonizar un hecho de intolerancia en una panadería ubicada en el barrio Villa del Prado, en el norte de la ciudad.

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Según la denuncia, el funcionario público, quien se encontraba de vacaciones, habría utilizado un arma de fuego para intimidar a varias personas que estaban dentro del establecimiento comercial, así como a los policías que llegaron al lugar para atender el incidente.

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"Este agente de tránsito es una persona que ya lleva varios años sirviendo en la Secretaría de Movilidad, es un agente temporal, se encontraba en un establecimiento comercial, agrede verbalmente a unas personas, al parecer saca un arma de fuego e intimida a las personas de este establecimiento y a la Policía Nacional. Sin embargo, no teníamos antecedentes de una situación de este calibre, por eso rechazamos rotundamente este acto", dijo Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali.

El funcionario también confirmó que el agente de transito de 54 años, fue capturado por la Policía y puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar el respectivo proceso judicial y que al momento de los hechos se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

"Esta persona inmediatamente fue apresada por la Policía Nacional, se encuentra detenida en estos momentos y estamos haciendo todo lo posible para que esta persona no retorne nuevamente a la Secretaría de Movilidad. Esperamos e invitamos a todos los centros de control y a la Policía Nacional para que todo el peso de la ley caiga sobre esta persona", señaló Moncayo.

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Desde la Secretaría de Movilidad de Cali confirmaron que el agente fue apartado de sus funciones temporalmente, tras lo ocurrido, mientras avanzan las actuaciones administrativas correspondientes. Esto, en medio de la controversia generada por el presunto uso de un arma de fuego para intimidar a ciudadanos.

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