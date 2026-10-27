Nuevo ataque en El Cairo, Valle: comunidad quedó en medio de explosiones contra la Policía

Atemorizados se encuentran los habitantes de la zona rural del municipio de El Cairo, en el norte del Valle del Cauca, tras el más reciente atentado contra la subestación de Policía del corregimiento de Albán, ubicado a unos 15 minutos del casco urbano.

Según el reporte de las autoridades, fueron dos drones cargados con explosivos los que fueron lanzados contra las instalaciones policiales, que ocasionaron afectaciones en parte de su infraestructura. El alcalde de El Cairo, Orlaín Salazar, atribuyó este ataque a los grupos armados que delinquen en esta zona del departamento.

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"Al parecer, fue la estructura del ELN, pero es una información que estamos confirmando en este momento y están las autoridades en procesos investigativos. Lo que si podemos decirles es que ya al municipio llegaron refuerzos para la Fuerza Pública", expresó el mandatario.

Aunque este caso no dejo ni uniformados ni civiles lesionados, el personero de este municipio, Andrés Felipe Gomez, expreso su preocupación por lo ocurrido, y en un consejo de seguridad insistió en la necesidad de reforzar la presencia de la fuerza pública en el municipio, teniendo en cuenta su cercanía con el departamento del Chocó, que es otro de los departamentos con un alto indicé problemas de orden público.



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"En días anteriores, yo he convocado mucho a al alcalde, le he hecho las solicitudes para tratar el tema de orden público, como solicitud siempre la presencia de la fuerza pública en esta zona que nosotros limitamos con el chocó y tenemos conocimiento de que esta población ha sido más afectada por grupos al margen de la ley, entonces como vecinos eso nos afecta un poco", explicó el personero.

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Además de los problemas de orden público, el municipio de El Cairo enfrenta otro gran desafío que es recuperarse del terremoto que afectó cerca del 80 % de su territorio, que dejó más de 1.000 familias damnificadas y más de 600 viviendas destruidas y con daños estructurales.

