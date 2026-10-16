Nuevo ataque con drones en Huila: hubo cuatro detonaciones contra estación de Policía de Teruel

En la tarde de este viernes fue atacada con drones la estación de Policía de Teruel, Huila. Según el reporte preliminar, durante el atentado se registraron cuatro detonaciones y un uniformado resultó herido. Esta instalación policial ya había sido blanco de un ataque el pasado 7 de agosto.

Este nuevo atentado se registra menos de 24 horas después del ataque contra la estación de Policía de Palermo, donde dos uniformados resultaron heridos. Con este hecho, ya serían ocho los ataques con drones registrados en el departamento del Huila.

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La situación genera preocupación por los riesgos para la población civil. Precisamente, ante las amenazas y el temor a nuevos ataques, cerca de 300 estudiantes de la institución educativa Misael Pastrana Borrero de Teruel fueron trasladados el pasado 13 de octubre a una nueva sede, debido a la cercanía del plantel con la estación de Policía.