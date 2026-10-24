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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Autoridades buscan a siete presos que siguen fugados de la estación de Policía El Cerrito, Valle

Autoridades buscan a siete presos que siguen fugados de la estación de Policía El Cerrito, Valle

De los 33 detenidos en El Cerrito, nueve escaparon de la estación de Policía. Alias ‘Suricato’ fue recapturado rumbo a Guacarí y otro fugado se entregó nuevamente.

Policía pide ayuda para ubicar a ocho presos que escaparon de la estación de El Cerrito
Policía Departamento Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

La Policía mantiene la búsqueda de siete personas privadas de la libertad que continúan prófugas tras escapar de la estación de Policía de El Cerrito, Valle del Cauca.

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Aunque nueve detenidos huyeron durante la madrugada del viernes, las autoridades lograron recapturar a uno de ellos, identificado como Adrián Enrique Vera Asprilla, conocido con el alias de ‘Suricato’, cuando se movilizaba en una motocicleta hacia el municipio de Guacarí, y uno más que se entregó nuevamente a las autoridades

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, en la carceleta permanecían 33 personas privadas de la libertad cuando se presentó la fuga. La institución indicó que la activación de un plan candado permitió evitar que la mayoría escapara.

Cárcel. Foto referencia AFP.jpg
Blu Radio. Cárcel //Foto: referencia AFP

“En un despliegue institucional, mediante la activación de un plan candado, se logró frustrar la fuga de 24 personas privadas de la libertad de 33 que se encontraban en la carceleta de la estación de El Cerrito. Sin embargo, nueve internos lograron escapar”, señala el reporte oficial.

Las primeras versiones indican que los detenidos habrían hecho un hueco para salir de las instalaciones policiales. Las circunstancias en las que se produjo la evasión son materia de investigación, mientras unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelantan operativos para ubicar a los ocho hombres que siguen prófugos.

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“Como resultado de las acciones institucionales de policía judicial e inteligencia desplegadas para establecer las circunstancias de lo ocurrido y dar con la captura de los fugados, se ha logrado hasta el momento la recaptura de alias Suricato”. dice el documento.

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El hombre que ya fue capturdo está señalado de delitos como homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Entre los ocho prófugos hay personas sindicadas de homicidio, extorsión, hurto, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, así como algunas condenadas por delitos relacionados con hurto y drogas. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita ubicarlos a través de la línea de emergencia 123.

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