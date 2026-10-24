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Comenzaron las demoliciones de viviendas afectadas por el terremoto en Buenaventura

La primera intervención es en el barrio La Comuna, donde fue demolida una edificación de tres pisos, también se adelantarán trabajos en el sector del Eucarístico con tres frentes de trabajo simultáneos.

Demoliciones en Buenaventura: tres viviendas serían intervenidas desde este sábado
Alcaldía de Buenaventura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Las primeras demoliciones de viviendas que resultaron afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto comenzaron este sábado en Buenaventura, Valle del Cauca. La primera intervención se realizó en el barrio La Comuna, donde está siendo demolida una edificación de tres pisos. Según la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, también se adelantarán trabajos en el sector del Eucarístico y en otras zonas del distrito, con tres frentes de trabajo simultáneos.

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Diana Vanesa Cabrera, jefa de esta dependencia, explicó que el propósito es avanzar en la intervención de los inmuebles que presentan daños y dar paso al proceso de reconstrucción.

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"La primera vivienda va a ser en el barrio La Comuna, una vivienda de tres pisos; simultáneamente va a ser una vivienda en el Eucarístico y en otro sector. Van a haber tres frentes de trabajo y eso quiere decir que se van a demoler tres viviendas simultáneamente", señaló la funcionaria.

En cuanto al bono de arrendamiento temporal para las familias que perdieron sus viviendas, la funcionaria indicó que están a la espera de un segundo corte por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de incluir a quienes todavía no han recibido este apoyo económico.

"La Unidad Nacional hizo un corte del 10 de agosto al 24 de agosto. Las personas que no han recibido el bono económico estamos esperando que la Unidad Nacional haga el segundo corte. La ayuda está prevista para que las familias cuyas viviendas tuvieron pérdida total puedan contar con un lugar provisional durante tres meses, mientras avanzan las acciones para recuperar sus hogares", precisó.

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La funcionaria agregó que ya están identificados los lotes necesarios para el proceso de reconstrucción y que se ha establecido una ruta de trabajo con acompañamiento departamental y empresarial.

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