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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Patrullera permanece en UCI tras enfrentamiento armado que dejó un delincuente muerto en Cali

Patrullera permanece en UCI tras enfrentamiento armado que dejó un delincuente muerto en Cali

María José Recuero resultó gravemente herida junto a otro policía en un enfrentamiento con dos presuntos asaltantes en el barrio Municipal, comuna 9 de Cali. Uno murió y otro fue capturado.

Patrullera herida en balacera en Cali permanece en UCI
Captura de pantalla de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

La patrullera de la Policía Metropolitana de Cali que resultó herida durante un enfrentamiento armado con presuntos delincuentes permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de la ciudad, en delicado estado de salud, aunque continúa con vida. Así lo confirmó la institución, que indicó que el otro uniformado lesionado se encuentra fuera de peligro.

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El hecho se registró en el barrio Municipal, de la comuna 9, cuando varios policías perseguían a dos hombres señalados de estar involucrados en un hurto. El procedimiento terminó en un intercambio de disparos que dejó a los dos uniformados heridos.

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Durante la confrontación, uno de los presuntos delincuentes murió, mientras que el otro resultó herido y quedó bajo custodia de las autoridades. Este último deberá responder ante la justicia por los hechos que son materia de investigación.

Por ahora, las autoridades avanzan en las indagaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y esclarecer la participación de los implicados en el presunto hurto.

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