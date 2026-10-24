Murió la patrullera que resultó herida en enfrentamiento con presuntos delincuentes en Cali

La Policía Nacional confirmó la muerte de la patrullera María José Recuero Suárez, de 20 años, oriunda de Montería, Córdoba, quien resultó gravemente herida durante un enfrentamiento armado en Cali. La uniformada recibió un disparo en la cabeza en medio de un procedimiento policial que se registró en la tarde del viernes 23 de octubre, en el que también resultaron lesionados otros dos policías.

Según el reporte de la institución, el caso comenzó cuando un uniformado adscrito al Departamento de Policía Valle, quien se encontraba de permiso, fue abordado por varios hombres que presuntamente pretendían robarle su motocicleta y sus pertenencias.

Con una velatón en memoria de la patrullera María José Recuero Suárez, la Policía rendirá homenaje a la uniformada de 20 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en el barrio Municipal. pic.twitter.com/0FH6Eub9gD — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 24, 2026

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“Los hechos se habrían originado cuando un policía, adscrito al Departamento de Policía Valle, quien se encontraba de permiso, se movilizaba en su motocicleta particular cuando fue abordado por varios sujetos que presuntamente pretendían hurtarle el vehículo y sus pertenencias mediante el uso de armas de fuego”, indicó la Policía.

La situación provocó la reacción de unidades de la Estación de Policía Municipal, lo que desencadenó un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos delincuentes fue neutralizado, mientras que los tres uniformados resultaron heridos. De acuerdo con el comunicado, uno de los policías continúa en recuperación y el tercero fue dado de alta con incapacidad médica.



“La Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia adelantan las labores investigativas y la recolección de elementos materiales probatorios para identificar a los demás implicados y garantizar que respondan ante la justicia”, indicó el comunicado.

En el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego, recuperados cuatro celulares hurtados e inmovilizada una motocicleta que, al parecer, habría sido utilizada para cometer el delito. La Policía también indicó que los presuntos responsables estarían relacionados con otros tres hurtos cometidos horas antes en diferentes sectores de Cali.