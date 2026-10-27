En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Atentado Cúcuta
Spec
Miguel Castellanos
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Demolerán sede de Indervalle, en el sur de Cali, por afectaciones generadas en el terremoto

Demolerán sede de Indervalle, en el sur de Cali, por afectaciones generadas en el terremoto

Tres meses después del sismo y tras los diferentes estudios técnicos adelantados por ingenieros y expertos, se concluyó que la sede sufrió graves afecciones estructurales que no pueden recuperarse.

Daños en sede administrativa de Indervalle.
Daños en sede administrativa de Indervalle.
Foto: Indervalle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

La sede administrativa del Instituto del Deporte, la Educación Física, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Valle del Cauca, Indervalle, ubicada en el barrio San Fernando, en el sur de Cali, será demolida después de 60 años de su construcción, debido a los daños que sufrió por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Tres meses después del sismo y tras los diferentes estudios técnicos adelantados por ingenieros y expertos, se concluyó que la sede sufrió graves afecciones estructurales que no pueden recuperarse, y que por ende representan un riesgo para la integridad de trabajadores y deportistas.

Últimas noticias

Ataque con drones explosivos en El Cairo desata temor entre habitantes
Pacífico

Nuevo ataque en El Cairo, Valle: comunidad quedó en medio de explosiones contra la Policía

Polémica por agente de tránsito señalado de intimidar a clientes con un arma de fuego
Pacífico

Agente de tránsito amenazó con arma de fuego a clientes de un establecimiento de comercio en Cali

Publicidad

"Llegamos a la conclusión que la edificación inaugurada en 1966 y donde funcionó inicialmente la Junta Administradora de Deportes debe ser demolida. Con nuestro equipo técnico y jurídico, hemos iniciado el proceso que corresponde ante las instancias pertinentes. Desde el 10 de agosto cerramos el edificio para mitigar riesgos. Pero, por los conceptos de fondo y debido a los graves daños estructurales, asumimos con responsabilidad la realidad de la demolición", indicó Ana Milena Orozco, gerente de Indervalle.

Por el momento, se avanza en las gestiones para encontrar otro edificio para poner en funcionamiento el área administrativa del instituto en el menor tiempo posible, sin embargo, la atención a los deportistas del departamento se sigue prestando desde el Centro de Medicina Deportiva y la Villa Deportiva.

Relacionados

Cali

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad