Demolerán sede de Indervalle, en el sur de Cali, por afectaciones generadas en el terremoto

La sede administrativa del Instituto del Deporte, la Educación Física, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Valle del Cauca, Indervalle, ubicada en el barrio San Fernando, en el sur de Cali, será demolida después de 60 años de su construcción, debido a los daños que sufrió por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Tres meses después del sismo y tras los diferentes estudios técnicos adelantados por ingenieros y expertos, se concluyó que la sede sufrió graves afecciones estructurales que no pueden recuperarse, y que por ende representan un riesgo para la integridad de trabajadores y deportistas.

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"Llegamos a la conclusión que la edificación inaugurada en 1966 y donde funcionó inicialmente la Junta Administradora de Deportes debe ser demolida. Con nuestro equipo técnico y jurídico, hemos iniciado el proceso que corresponde ante las instancias pertinentes. Desde el 10 de agosto cerramos el edificio para mitigar riesgos. Pero, por los conceptos de fondo y debido a los graves daños estructurales, asumimos con responsabilidad la realidad de la demolición", indicó Ana Milena Orozco, gerente de Indervalle.

Por el momento, se avanza en las gestiones para encontrar otro edificio para poner en funcionamiento el área administrativa del instituto en el menor tiempo posible, sin embargo, la atención a los deportistas del departamento se sigue prestando desde el Centro de Medicina Deportiva y la Villa Deportiva.