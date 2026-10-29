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Congreso debatirá la seguridad en Medellín y Antioquia tras megaoperativo que dejó 149 capturas

MinDefensa, los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron citados al encuentro.

El Presidente Abelardo De La Espriella encabezó, esta semana en Medellín, el megaoperativo de seguridad.​​
El presidente Abelardo De La Espriella encabezó, esta semana en Medellín, el megaoperativo de seguridad.​​
Foto: Presidencia de la República
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Congreso debatirá la seguridad en Medellín y Antioquia tras megaoperativo que dejó 149 capturas. MinDefensa, los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron citados al encuentro

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La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes debatirá este jueves 29 de octubre la situación de seguridad en Medellín y Antioquia, dos días después del megaoperativo ‘Cerco Épico’, que dejó 149 capturas, cuatro aprehensiones y una persona abatida.

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La sesión descentralizada se realizará desde las 9:00 a. m. en Ruta N y busca conocer el diagnóstico de seguridad del territorio, las estrategias implementadas por la Fuerza Pública y las medidas para enfrentar la delincuencia organizada y las afectaciones al orden público.

La proposición para realizar el debate fue presentada por el representante Simón Molina y aprobada por unanimidad. Fueron citados el ministro de Defensa, los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, autoridades policiales de Medellín y Antioquia, y representantes de la Fiscalía, la DIJIN y la SIJIN.

También fueron invitados el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde Federico Gutiérrez y sus homólogos del Valle de Aburrá, fuera de congresistas, gremios y representantes de la comunidad.

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La ofensiva del lunes 27 de octubre incluyó 166 allanamientos en el Valle de Aburrá y otros municipios del departamento. Entre los resultados reportados está la muerte de alias ‘Primo Sangre’, señalado como segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las Farc en Antioquia, quien habría opuesto resistencia durante un procedimiento en el corregimiento de San Cristóbal.

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Entre los capturados también están alias ‘Risas’ y alias ‘Valenciano’, hijo e hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano, respectivamente, señalados de presunta participación en hurtos de relojes de alta gama a extranjeros mediante el grupo delincuencial La Roja.

Las autoridades también reportaron dos capturas relacionadas con una estructura transnacional señalada de trata de mujeres colombianas con fines de explotación sexual en España. Estas se suman a nueve detenciones en ese país y a la liberación de seis víctimas.

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El balance incluyó la incautación de 717 millones de pesos, más de 72 kilogramos de estupefacientes, 695 gramos de oro, 12 armas de fuego, cinco armas traumáticas, 65 celulares y siete radios de comunicación.

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