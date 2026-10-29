Buscan en Medellín a joven de 19 años desaparecido hace ocho días en Chigorodó. Su madre recorrió sectores de la Minorista, Santa Fe de Antioquia y otros puntos donde le han asegurado que lo vieron; denunció que hasta le piden dinero por información de su paradero

Astrid Yalima Montroy Manco llegó a Medellín desde Chigorodó, en el Urabá antioqueño, para buscar a su hijo, Julián Esteban Montroy Manco, de 19 años, quien permanece desaparecido desde el 18 de octubre. La mujer, que está desesperada por encontrarlo, ha recorrido distintos sectores de la ciudad sin obtener información certera sobre su paradero.

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Según relató Astrid a Blu Radio, Julián estaba en casa y salió a recoger un encargo que le había enviado su hermano desde Bogotá. Después regresó a la vivienda, pero posteriormente surgieron versiones sobre una posible salida con otros jóvenes que conocía de su época de estudio.

La madre explicó que reportó la desaparición ante las autoridades y entregó información sobre la ropa que vestía su hijo. Desde entonces, ha recorrido sectores como la Minorista y también viajó a Santa Fe de Antioquia, luego de recibir versiones que apuntaban a que podría estar en esos lugares, aunque de momento no ha logrado confirmar ninguna de esas pistas.



“Y no llego y le doy los 3.000 porque no quería comida y yo le pero venga yo voy con usted. No volvió la muchacha. Ya la foto está publicada. Inclusive me encontré con otro señor que está buscando un niño de Rionegro y nos fuimos por todo ese lado del Bronx. No, aquí no está”, aseguró.

Astrid aseguró que durante la búsqueda le han pedido dinero a cambio de supuesta información sobre su paradero, por lo que pidió cautela frente a esos ofrecimientos.

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La mujer también expresó su preocupación por la posibilidad de que su hijo esté en entornos de consumo de drogas, aunque aclaró que antes de su desaparición no tenía conocimiento de que consumiera sustancias.

Julián no tenía celular propio y acostumbraba comunicarse a través del teléfono de su madre. Sin embargo, desde que desapareció no ha vuelto a conectarse a Messenger ni se ha comunicado con ella.