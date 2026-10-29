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Inmovilizan vehículo tras fuga de conductora que atropelló a adulto mayor en cicla en Medellín

El señor Félix Arango Garcés, de 64 años de edad se movilizaba en bicicleta el pasado domingo cuando ocurrió el accidente.

INMOVILIZACIÓN VEHÍCULO MEDELLÍN- ALCALDÍA MUNICIPAL.jpg
Inmovilización de vehículo involucrado en accidente de tránsito en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Autoridades en Medellín localizaron e inmovilizaron el vehículo que se había fugado luego de atropellar a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta el pasado domingo, causándole la muerte. La conductora no presentó licencia.

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El trágico suceso se produjo alrededor de las 6 de la mañana del pasado domingo, en la Autopista Sur, a la altura de la calle 10, por donde se movilizaba el ciclista que fue atropellado por el vehículo.

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Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, detalló cómo se logró la ubicación del carro y recordó las consecuencias de abandonar la escena de un accidente.

“Se activó el protocolo de fugas y desde el centro de control de la secretaría con las cámaras de seguridad permitió identificar las placas del vehículo. Fugarse del lugar de un siniestro vial es una conducta que agrava la situación jurídica de quien la comete. Huir no es la solución”, aseveró.

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La víctima fue identificada como Félix Arango Garcés, de 64 años de edad, quien fue arrollado por el vehículo cuando este reanudaba la marcha después de estar estacionado a un costado de la vía.

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El secretario de movilidad entregó más detalles de lo que sigue en el proceso de investigación, al que está vinculada una mujer que, además, no tendría licencia.

“La conductora una mujer que se encontraba al volante al momento del operativo no presentó la licencia de conducción, la cual fue individualizada y vinculada formalmente a la investigación, pero serán las autoridades competentes las que determinarán las responsabilidades penales del caso”, agregó el secretario Ruiz.

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Luego de ser atropellado, el adulto mayor alcanzó a ser trasladado a la Clínica Las Vegas donde, posteriormente, falleció por la gravedad de las heridas.

Cabe recordar que, hasta mediados de octubre, Medellín registraba 246 personas fallecidas en accidentes de tránsito, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad. De ellas, 139 eran motociclistas, 97 peatones y cuatro ciclistas.

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